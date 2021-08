Das Badfest war ein voller Erfolg. Bei den Kleinen stand das Gummibullenreiten im Kinderbecken hoch im Kurs. Der Mitmachzirkus faszinierte den Nachwuchs ebenso. Für die Erwachsenen standen Aqua-Zumba und Yoga am Programm. Die Unterwasserwelt konnte man beim Schnuppertauchen erkunden. Vollen Einsatz gab es bei der Sautrogregatta, wo ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary und SPÖ-Vize Werner Kurz im selben Boot – also Trog – saßen. Den ersten Platz erreichten sie allerdings nicht. Auch coole Drinks an der Cocktailbar durften natürlich nicht fehlen.