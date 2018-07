Das Parkbad ist 50 – die Besucher erwartet zum Jubiläumsfest am 4. August ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm. Listenbürgermeister Peter Hofinger gibt dazu ein Versprechen ab: „Solange ich da bin, wird das Bad bleiben.“ Freilich mit der Einschränkung, dass nichts Wesentliches kaputt wird.

Freier Eintritt für alle von 9 bis 20.30 Uhr, dazu Frühschoppen mit dem Musikverein Schönkirchen-Reyersdorf, Hüpfburg sowie Zirkus für die Kleinen und – wie es sich für ein Bad gehört – präsentieren Turmspringer und Synchronschwimmer ihr Können. Für Spaß wird die „Arschbombenmeisterschaft“ sorgen. So viel Aktion macht hungrig, daher liegen ab 17 Uhr die Spareribs am Grill. Bleibt zu hoffen, dass das Wetter mitspielt.

"Nur 15 Prozent der Gäste kommen aus der Gemeinde"

In den goldenen OMV-Zeiten 1968 eröffnet, ist das Parkbad mit einem Fassungsvermögen von rund 2.000 Besuchern das größte im Bezirk. Badenixen und Wassermännern stehen ansonsten Neusiedl an der Zaya oder das intime Matzner Waldbad zur Verfügung. Entsprechend breit gestreut ist das Besucherspektrum. „Nur 15 Prozent der Gäste kommen aus der Gemeinde“, sieht Amtsleiter Karl Stradner wenig Motivation, für eine Modernisierung rund 2,5 Millionen Euro in die Hand zu nehmen.

Es gab Bestrebungen, das Hallenbad Gänserndorf, das Parkbad in Schönkirchen-Reyersdorf und den Eislaufplatz Matzen in einer Betreibergesellschaft zu vereinen. Hofinger dazu: „Die Gespräche mit Karl Burghardt (bis 2015 SP-Bürgermeister der Bezirkshauptstad, Anm. d. Red.) waren damals gut, nach der Gemeinderatswahl mit dem Wechsel an der Spitze ist alles anders.“ Um in einem Nachsatz hinzuzufügen: „Ich leiere das nicht mehr an.“

Wer die Befindlichkeiten zwischen dem Ortschef und dem nunmehrigen VP-Bürgermeister René Lobner in Gänserndorf kennt, ist darüber auch nicht verwundert.

Wie auch immer – jetzt wird einmal ordentlich gefeiert. Das 50er-Fest im Bad wird sicherlich zahlreiche Besucher anlocken, vor allem wenn sich das Wetter hochsommerlich zeigt. Das Parkbad ist eine hervorragend gepflegte Anlage mit einem Kinder- und einem Sportbecken, viel Platz auf der Liegewiese, Kabinen, Sanitärräumlichkeiten und Kantine.