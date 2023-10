Neuer Dorfladen sichert Nahversorgung: Das wurde gefeiert

Hervorragende Produkte aus der Region zu sehr großzügigen Öffnungszeiten - mit dem Dorfladen möchte die Gemeinde die Nahversorgung der Bürger sicherstellen. Das Konzert scheint aufzugehen. In sieben Wochen verzeichnete man bereits 5.000 Kunden. ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary frohlockt: „Damit wurden unsere Erwartungen übertroffen.“

Es hat Nachteile, nur rund 3 Kilometer von der Bezirkshauptschaft zu liegen. Größere Nahversorger zeigten kein Interesse, mit kleinen hat es auch nicht funktioniert. „Es war schnell klar, dass wir die Sache selbst in die Hand nehmen müssen“, so Gary in seiner Festansprache und dankte allen Beteiligten für die professionelle Umsetzung des Projektes.

Das alte Feuerwehrhaus wurde umgebaut und beherbergt jetzt mit dem Dorfladen einen Markt, der sowohl mit den Öffnungszeiten als auch mit dem Produktangebot punktet. Landtagsabgeordneter René Lobner berichtet: „Jedes Mal, wenn ich vorbeifahre, stehen Autos davor. Mit dem Dorfladen werden Arbeitsplätze und Kaufkraft in der Region gestärkt.“ An die 60 Produzenten aus der Region bieten ihre Produkte an. Frischmilch und Fleisch, Brot, Gebäck sowie Obst und Gemüse werden ergänzt durch Konserven, frisch gekochtes, fertiges Essen sowie Eis oder Süßes zur Nachspeise. „Für dieses Angebot müsste man sonst quer durchs Weinviertel fahren“, fasst Gary zusammen, der den Dorfladen als Aushängeschild für die Vielfalt hochwertiger Produkte der Region sieht. Landtagsabgeordneter René Zonschits ergänzt: „Nützt diese hervorragende Möglichkeit einzukaufen.“ In Zusammenarbeit mit der Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf übersiedelten Bankomat und Kontoauszugsdrucker ebenfalls in den Dorfladen. Das Projekt wurde von der Leader-Region gefördert.

Pfarrer Kazimierz Wiesyk nahm die Segnung des Dorfladens vor und meinte launig: „Bitte kaufen Sie vor der Sonntagsmesse ein. Vielleicht verlieren Sie ja das eine oder andere in der Kirche. Dann profitiere ich davon.“ Für die musikalische Umrahmung sorgte der Musikverein Schönkirchen-Reyersdorf.