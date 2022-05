Schönkirchen-Reyersdorf Neuer Standort für Radgeschäft

Der Umzug ins neue Geschäftslokal wurde natürlich gebührend gefeiert. Nun steht mehr Verkaufsfläche zur Verfügung. Foto: Gemeinde

U nter der Marke „Maxyou“ startete Markus Hauer vor fünf Jahren einen Fahrradfachhandel in seiner Garage in Schönkirchen-Reyersdorf – mit Erfolg. Nun wurde die Garage zu klein, deshalb erfolgte Umzug in die ehemalige Spar-Filiale.