Neues Sammelzentrum: 10 Spaten, 5 Gemeinden

Dieser Tage erfolgte der Spatenstich für das erste von insgesamt 13 geplanten regionalen Wertstoff-Sammelzentren im Bezirk. Mit einer ambitionierten Bauzeit von rund zehn Monaten soll es schon im September 2023 in Betrieb gehen. Die Kosten belaufen sich auf rund 2,3 Millionen Euro.

Zwischen Reyersdorf und Raggendorf fahren die Bagger auf. Direkt an der B 220 gelegen, entsteht auf einer Fläche von rund einem Hektar das erste regionale Wertstoffzentrum im Bezirk Gänserndorf. Damit wird die 7er-Regel des Landes umgesetzt: ausgelegt für ca. 7.000 Einwohner, in rund sieben Minuten erreichbar. Errichter und Betreiber ist der Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschutzes Gänserndorf, kurz G.V.U.

Mit geplanten Öffnungszeiten von sechs Tagen pro Woche mit zwölf Stunden täglich soll es den Bürgern leichter gemacht werden, ihre Altstoffe loszuwerden. Der Zutritt wird mit Steckkarte oder App möglich sein. Eine vollständige Kameraüberwachung soll für Sicherheit, eine großflächige Überdachung für Witterungsunabhängigkeit sorgen.

Der Einwurf in die Container wird dank Rampenführung erleichtert. Für die Abgabe von Problemstoffen und kostenpflichtigen Fraktionen wie Altreifen mit Felgen oder Motoröl ab zehn Litern wird es festgelegte Übernahmezeiten mit geschultem Fachpersonal geben. „Das dürfen wir gar nicht anders machen“, präzisiert Kathrin Dürr vom G.V.U.

An diesem ersten Sammelzentrum sind mit Schönkirchen-Reyersdorf, Prottes, Matzen-Raggendorf, Auersthal und Groß-Schweinbarth fünf Gemeinden mit an Bord. Obmann Hermann Gindl aus Hohenruppersdorf meinte dazu: „Es war nicht so einfach, ein Grundstück in diesem Ausmaß zu bekommen, das für alle Bürger gleich gut zu erreichen ist. Wir werden einen eigenen Trafo errichten und am Dach ist eine Photovoltaikanlage geplant.“

Altstoff-Sammelzentren in sind derzeit nur an wenigen Tagen im Monat geöffnet. Obmann-Stellvertreter Ludwig Deltl erklärt: „Man muss die Sachen nicht mehr zu Hause horten, sondern kann das quasi im Vorbeifahren erledigen.“ Ob Grünschnittplätze weiterhin in den Gemeinen parallel angeboten werden, liege in deren eigener Entscheidungshoheit.

