Werden die Bahnfahrer auf der Gänserndorfer Linie benachteiligt? Fahren auf der Schnellbahnlinie S 1 zu einem Gutteil die mehr als 40 Jahre alten Garnituren?

Ein Leser hat seinen subjektiven Eindruck mit expliziten Recherchen untermauert und kam zu dem Ergebnis: Auf der Strecke kommen zu 45 % die veralteten ET 4020 zum Einsatz – ohne Klimatisierung und mit hohem Einstieg. Die ÖBB argumentiert mit Angebotsausweitung und Taktverdichtung.

Noch im Vorjahr sei es anders gewesen

Walter E. ist ein sehr treuer Bahnfahrer. Seit Jahrzehnten pendelt er mit der S-Bahn von der Haltestelle Silberwald zu seinem Arbeitsplatz nach Wien. Auch in heurigen Corona-Jahr unter erschwerten Bedingungen (Maskenplicht im Zug).

„Im Frühjahr ist mir am Bahnhof Wien-Floridsdorf aufgefallen, dass Richtung Mistelbach und Wolkersdorf fast ausschließlich die neuen Cityjet-Züge unterwegs sind, in Richtung Gänserndorf allerdings ein hoher Anteil der veralteten Zugsgarnituren“, merkt E.

Das ließ ihm keine Ruhe. E. recherchierte über den ÖBB-Fahrplan und kam zu folgender Auswertung: Bei 80 Verbindungen täglich auf der S 1 fahren 44 moderne Cityjets und 36 der alten Garnituren. Im Gegensatz dazu sind Richtung Wolkersdorf von 90 Fahrten und in Richtung Mistelbach von 43 Verbindungen ausschließlich Cityjets unterwegs. Erkennbar sei dies im Fahrplan durch das Rollstuhlsymbol.

Noch im Vorjahr sei das anders gewesen. „Erfreulicherweise waren da bereits fast ausschließlich die modernen, behindertengerechten und klimatisierten Zugsgarnituren im Einsatz“, berichtet E. Und weiter: „Offenbar hat sich die ÖBB beim letzten Fahrplanwechsel entschieden, wieder die alten Schlapfendampfer auf der S 1 einzusetzen. Für Rollstuhlfahrer und Kunden mit Kinderwagen ein fast unüberwindbares Hindernis.“ Zumal heiße und stickige Züge im heurigen Corona-Jahr mit Maske alles andere als angenehm und eine zusätzliche Herausforderung für Bahnkunden seien.

ÖBB: „Bahnangebot wurde aufgewertet“

Pressesprecher Christopher Seif von der ÖBB argumentiert auf die NÖN-Anfrage mit Verbesserungen in der zeitlichen Angebotsausweitung und Taktverdichtung. „Das Bahnangebot in der Ostregion wurde mit mehr als 3,5 Millionen Zugskilometern aufgewertet. Maßgebliche Zusatzverkehre auf der S 7 (Mistelbach) und der S 3 (Hollabrunn) müssen wegen der hohen Fahrgastfrequenzen und aus fahrplantechnischen Gründen mit Cityjet-Triebwagen abgedeckt werden. Eine Beibehaltung der im letzten Fahrplan eingesetzten Fahrzeuge auf der S 1 bei gleichzeitiger Umsetzung der Zusatzverkehre in der Ostregion sei mit dem bestehenden Fuhrpark nicht möglich gewesen.“

Heißt: Auf der Nordbahn und speziell im Abschnitt bis Gänserndorf werden die Züge im Mischsystem aus alten und neuen Garnituren eingesetzt. Es sei eine bestmögliche Verteilung der Niederflurfahrzeuge auf den ganzen Tag angestrebt worden. „Wenn weitere barrierefreie Fahrzeuge zur Verfügung stehen, werden wir deren Einsatz auch auf der S 1 prüfen“, so Seif weiter, der auf den erheblichen finanziellen Aufwand bei Gebietskörperschaften und den ÖBB sowie den erforderlichen zeitlichen Vorlauf hinweist.

Eine Argumentation, der E. nicht folgen kann: „So kann man auch sagen, dass die Gänserndorfer Pendler es nicht wert sind, in den neuen Garnituren zu fahren. Es wäre wohl gerechter gewesen, die Züge aufzuteilen, anstatt eine Region zu benachteiligen. E. verweist dabei auf Presseberichte aus 2016. „Da hieß es, ab 2020 werden rund um Wien nur noch neue Cityjet- Garnituren fahren“, ist Walter E. verärgert.

Noch etwas bringt Walter E. auf die Palme: „Wir müssen mit alten Zügen vorliebnehmen nehmen und die ÖBB vermietet neue Garnituren nach Ostdeutschland.“ Diese Maßnahme wurde im November des Vorjahres seitens der ÖBB mit einer Mindestbestellmenge argumentiert, ohne die neue Züge deutlich teurer gewesen wären. Allerdings war von einer dreimonatigen Vermietung die Rede und davon, dass die Züge spätestens im März wieder da seien. Mag wohl sein, den Recherchen unseres Lesers zufolge wohl nicht auf der S 1. „Damit vergrault man Pendler“, so Walter E. abschließend.