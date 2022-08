Pächter für die Kantine im Parkbad gesucht

Werbung

Für die Freibadkantine wird für die kommende Saison ein neuer Pächter gesucht. Bürgermeister Alexander Gary wünscht sich einen Gastronomen, der auch außerhalb der Badöffnungszeiten zumindest Heurigenbetrieb anbieten könnte.

Zu einem Badetag – vielleicht mit der ganzen Familie – gehört auch eine entsprechende Verpflegung. Seien es Getränke, Eis oder ein stärkendes Mittagessen – ein reges Betätigungsfeld also für einen Gastronomen. Ein solcher wird ab der nächsten Saison als Pächter gesucht. Das Parkbad samt Kantine ist Eigentum der Gemeinde.

Gary wünscht sich einen innovativen Wirt – egal, ob männlich oder weiblich. „Wir stellen uns vor, dass ein Heurigenbetrieb auch außerhalb der Badöffnungszeiten angeboten wird. Zumindest an einigen Tagen pro Woche.“ Dazu könnte neben dem derzeitigen Platzangebot für rund 140 Gäste auch der Badvorplatz genützt werden.

„Ideal wäre es, wenn es so ein Angebot schon ab April bis in den Oktober gäbe. Damit könnten nicht nur Badegäste angesprochen werden“, meint Gary. Im ersten Schritt wird ein Pächter für die Saison 2023 gesucht. Seitens der Gemeinde ist man allerdings an einer längeren Zusammenarbeit interessiert. „Wir sind für Ideen offen und sehen guten Konzepten entgegen. An uns soll es nicht scheitern“, hofft der Ortschef auf Anfragen.

Das Parkbad mit seiner riesigen Liegewiese ist an den heißen Tagen sehr beliebt. Es liegt im Ortszentrum, gleich daneben befindet sich auch ein Tennisplatz.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.