Die Einigung der VP mit der SP auf eine Koalition hat keine Ruhe zwischen den Parteien gebracht. Robert Cvrkal von der „Liste Peter“ greift den bisherigen und aufgrund des Koalitionsabkommens mit der VP auch neuen Vizebürgermeister von der SP, Werner Kurz, massiv an.

„Wir haben Kurz angeboten, ihn zum Bürgermeister zu machen. Warum gibt er sich jetzt mit dem Vizebürgermeister zufrieden und straft damit seine eigenen Ankündigungen Lügen?“, moniert Cvrkal, dass Kurz sich vor der Verantwortung gedrückt habe, er fragt weiter: „Warum lässt er sich so eine Chance entgehen?“ Und: „Man sollte sich möglicher strafrechtlicher Konsequenzen bewusst sein, wenn man einen Bürgermeister wählt, der mangelhaftes Unrechtsbewusstsein mit dem Neutralitätsgebot zeigt.“

Cvrkal spielt damit auf die Sequenz von Alexander Gary als Feuerwehrmann in seinem Video auf Facebook an (die NÖN berichtete). Was sagt eigentlich Kurz zu diesen Vorwürfen? „Natürlich bin ich angetreten, um zu gewinnen. Und ja, es stimmt, dass mir angeboten wurde, Bürgermeister zu werden. Allerdings vergaß Cvrkal zu erwähnen, dass das Angebot auf drei Jahre Peter Hofinger und zwei Jahre Werner Kurz gelautet hat.“

Der Bürgermeister werde vom Gemeinderat gewählt und könne nicht x-beliebig ausgetauscht werden.„Die VP ist stärkste Partei, das muss man als Demokrat akzeptieren“, so Kurz weiter, um noch auf die Verhandlungen nach der Wahl 2015 zu verweisen. „Da hat man mir eindeutig klargemacht, dass die ,Liste Peter‘ die stärkste Partei sei und wenn ich mit der VP verhandle, würden sie aus dem Gemeinderat ausziehen.“ Abschließend heißt es von Cvrkal: „Die ,Liste Peter‘ hat beschlossen, für Werner Kurz als Bürgermeister zu stimmen. Er hat es in der Hand, ob er als erster SPÖ-Ortschef der Gemeinde oder als Umfaller in die Geschichte eingeht.“