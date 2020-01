Das Video des VP-Spitzenkandidaten Alexander Gary auf dessen Facebook-Seite erregt den Unmut von „Liste Peter“-Kandidat und Gemeinderat Robert Cvrkal. Es sieht das Neutralitätsgebot der Feuerwehr verletzt und ortet sogar einen Wahlanfechtungsgrund.

„Damals wie heute bin ich in den örtlichen Vereinen und Körperschaften tief verwurzelt“, so der Untertitel der Sequenz, die Gary als Feuerwehrmann zeigt (was er auch ist, Anm). Letzteres treibt Cvrkal auf die Palme: „Bei der Feuerwehr haben Parteipolitik und Werbung für eine wahlwerbende Gruppierung nichts verloren“, empört sich Cvrkal.

Er verlangt, dass das Video gelöscht wird, und übermittelt der NÖN die Antwort des Landesfeuerwehrkommandos. „Feuerwehren sind parteipolitisch niemandem verpflichtet, sondern den Menschen in unserem Land. Die parteipolitische Unabhängigkeit ist unsere große Stärke“, so Pressesprecher Franz Resperger.

"Genau die Botschaft vermittelt mein Video"

Gary kontert: „Ich bin der festen Überzeugung – wenn man sich für ein derart wichtiges Amt wie das des Bürgermeisters bewirbt, sollte man auch einen Einblick in seine Freizeitaktivitäten geben.“

Er sei seit seiner Jugend in der Freiwilligen Feuerwehr tätig und verbringe einen nicht unerheblichen Teil seiner Freizeit mit seinen Kameraden bei Einsätzen, Übungen und Schulungen: „Genau die Botschaft vermittelt mein Video – nicht mehr und nicht weniger.“ Er hält den Versuch, der Wehr parteipolitische Präferenzen vorzuwerfen, nur dem Wahlkampf geschuldet.

Cvrkal hat übrigens auch das Land kontaktiert, eine Antwort steht aber noch aus.