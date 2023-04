Saisonmitarbeiter fürs Parkbad gesucht

Gesucht werden noch Mitarbeiter für den Kassadienst und Bäderbetreuer mit gültigem Helferschein. Amtsleiter Karl Stradner führt aus: „Die Arbeit erfolgt auf Stundenbasis je nach witterungsbedingter Öffnung.“ Die Badsaison im Parkbad beginnt am 12. Mai und endet am 3. September. An Regentagen bleibt das Bad geschlossen. ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary ergänzt: „Wir können auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingehen, z. B. nur nachmittags oder nur einen Monat - wie es Ihre Zeit erlaubt!“

Interessenten können sich direkt bei der Gemeinde Schönkirchen-Reyersdorf an den Amtsleiter wenden, entweder per E-Mail unter marktgemeinde@schoenkirchen-reyersdorf.gv.at oder telefonisch (02282/2506 11).

