Die Kritik der Oppositionspartei „Liste Peter“ an der VP-SP-Mehrheit im Gemeindeparlament reißt nicht ab. Robert Cvrkal, Pressesprecher der Liste und geschäftsführender Gemeinderat, moniert in einer Aussendung die Umwandlung von Grünflächen in Parkplätze, obwohl die Gemeinde seit dem Vorjahr Klimabündnisgemeinde geworden ist.

„Diese Schotteroasen sind im Sommer nachweislich Wärmespeicher und heizen den Klimawandel an. Zusätzlich dürfen wir dafür auch noch zahlen“, ärgert sich Cvrkal. VP-Bürgermeister Alexander Gary entgegnete auf Nachfrage der NÖN: „Der zusätzliche Parkplatz an der Hauptstraße war notwendig, da im Zuge der Ansiedlung von zwei Unternehmen und der Errichtung einer neuen Bushaltestelle an der Gegenüberseite eine Kurzparkzone eingerichtet wurde.“

Auch die „Schotteroase“ will Gary nicht so stehen lassen: „Das geschah von meinem Vorgänger ohne Einbindung der Anrainer, was zu großem Widerstand führte. In der Zwischenzeit habe ich diesen Missstand bereits behoben und konstruktive Gespräche mit den Bewohnern geführt.“ Die Parkflächen werden noch heuer um circa zwei bis drei Stellflächen reduziert und in Grünflächen rückgebaut. Die restlichen Parkplätze seien für Anrainer und Besucher des neuen Spielplatzes erforderlich und werden ebenfalls heuer fertiggestellt.

Zum Thema Klimabündnis führt Gary weiter aus: „Es ist unter anderem die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Gemeindegebäuden vorgesehen. Damit werden wir einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten und große Teile unseres Stromes selbst produzieren.“

In ihrer Aussendung kündigt die Liste weiters an, bei der nächsten Sitzung den Antrag zu stellen, Ex-Bürgermeister Peter Hofinger den goldenen Ehrenring zu verleihen. Cvrkal begründet dies mit den Verdiensten Hofingers für die ausgezeichnete Finanzlage der Gemeinde, die alle bisherigen angegangenen Projekte ermöglicht habe. Außerdem sei dem Alt-Bürgermeister die hohe Lebensqualität in der Gemeinde zu verdanken.