Es darf vermutet werden, dass nach dem Wahlergebnis politisch kein Stein auf dem anderen bleibt. Die „Liste Peter“ mit dem bisherigen Bürgermeister Peter Hofinger musste zwei Mandate einbüßen und ist nur noch zweitstärkste Gruppierung – nach der Abspaltung von der VP 2015 und dem folgenden fulminanten Sieg eine herbe Enttäuschung. Auch die SPÖ verlor ein Mandat und hält nun bei fünf Sitzen.

Der Gewinner ist die VP mit Spitzenkandidat Alexander Gary: „Uns ist alles gelungen und es geht uns sehr gut.“ Man werde noch diese Woche Gespräche mit den anderen Parteien aufnehmen. Weniger glücklich ist SP-Spitzenkandidat und bisheriger Vizebürgermeister Werner Kurz: „Wir haben nicht damit gerechnet.“ Man habe immer versucht, gute Politik für die Menschen zu machen und die Gemeinde zu einen. „Ich wollte der ruhende Pol sein“, so Kurz, der seine Partei allerdings auch in den Zwistigkeiten zwischen Liste und VP aufgerieben sieht.

Hofinger ist auf Tauchstation und nicht zu erreichen. Die NÖN sprach mit Listen-Gemeinderat Robert Cvrkal: „Es ist alles offen, die SP wird jetzt wohl das Zünglein an der Waage sein.“ Ob die Liste mit der VP koalieren wird, wollte Cvrkal nicht kommentieren. Dies gilt aufgrund der Vorzeichen in der derzeitigen Aufstellung als unwahrscheinlich. In den letzten Stunden machten Gerüchte die Runde, dass Hofinger hinwirft – auch das wollte Cvrkal nicht kommentieren.

