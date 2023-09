Start für erstes regionales Wertstoffsammelzentrum im Bezirk

Das erste regionale WSZ im Bezirk bedeutet eine Wende in Bezirk weg von den einzelnen Sammelzentren in den einzelnen Gemeinden, die zumeist nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen. Die einbahngeregelte Rampenführung erlaubt ein Einwerfen der Altstoffe auf „Augenhöhe“. Zielschießen in die Container war gestern. Das Areal ist überdacht, der Untergrund befestigt, bei den Containern gibt es Parkbuchten. Peter Obrich vom Land Niederösterreich in seiner Festansprache: „Moderne WSZ erlauben ein hochwertiges Recycling.“ Durch das Programm führte die Geschäftsführerin der G.V.U. Gänserndorf, Kathrin Dürr.

Landtagspräsident Karl Wilfing meinte launig: „Vor 50 Jahren wäre im September keiner gekommen wegen der Weinlese und wir haben unsere Hohlwege angefüllt. Glücklicherweise sind diese Zeiten vorbei. Pro Person fallen 576 Kilogramm Altstoffe im Jahr an, die in modernen WSZ ökonomisch gesammelt werden können.“ Seiner Spitze in Richtung des Gänserndorfer Bürgermeisters folgte allgemeine Erheiterung: „Ihr seid exklusiv, weil Gänserndorf ist bis heute nicht dabei.“

Die Bauzeit betrug 11 Monate

Verbandsobmann Hermann Gindl aus Hohenruppersdorf und Stellvertreter Ludwig Deltl aus Strasshof berichteten in Doppelconference: „Das WSZ wurde in einer Bauzeit von 11 Monaten errichtet. Die Baukosten betrugen 2,3 Millionen Euro. Weiters ist eine PV-Anlage mit einer Leistung von 275 kWp mit Bürgerbeteiligung geplant. Es fehlt allerdings noch die Freigabe von Netz NÖ dafür.“ Es gibt 20 Container sowie einen Baum- und Strauchschnittplatz mit 700 Quadratmetern. Das WSZ Schönkirchen-Reyersdorf ist das erste von insgesamt 13 geplanten Zentren. Dechant Kazimierz Wiesyk nahm die Segnung vor, auch wenn seine Bitte um Einstellung der Gespräche während der liturgischen Handlung ungehört verhallte.

Das regionale WSZ ersetzt die örtlichen Altstoffsammelzentren in den Gemeinden Auersthal, Groß-Schweinbarth, Matzen-Raggendorf, Prottes und Schönkirchen-Reyersdorf, die spätestens bis Ende des Jahres geschlossen werden. Es können jedoch alle Bürger des Verbandsgebietes die Einrichtung nützen. Der Zutritt erfolgt mittels Berechtigungskarte, die unter www.gfugf.at, telefonisch unter 02574/8954 oder per mail unter office@gvu-gf.at kostenlos eingefordert werden kann. Das WSZ ist Montag bis Samstag von 6-20 Uhr geöffnet. Die Abgabe von Problemstoffe und kostenpflichtigen Fraktionen ist jeweils freitags von 15-18 Uhr und jeden 1. Samstag im Montag von 8-12 Uhr möglich. Ansonsten ist die gesamte Anlage personallos und vollständig videoüberwacht.

Die Kooperation der fünf Gemeinden spiegelte sich auch in der Zusammensetzung der Musik wider. Unter den Ehrengästen waren Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz, der Präsident der Niederösterreichischen Abfallverbünde, Landtagsabgeordneter Anton Kasser sowie die Abgeordneter aller drei Fraktionen im Landtag - René Lobner, Dieter Dorner und René Zonschits, Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner sowie Bürgermeister und Gemeindevertreter aus dem Verbandsgebiet mit dem Hausherrn ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary.