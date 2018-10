Das „Summer Blowout“ wird 10! Was als „Badfestl“ begonnnen hatte, entwickelte sich über die Jahre zum Fixpunkt der sommerlichen Partyszene. Und das noch dazu mit sozial-lokalem Charakter. „Schuld“ daran ist die Jugend der Gemeinde.

Nachdem der Kantinenpächter das Fest nicht mehr ausrichten wollte, hatten die Gründungsmitglieder um Christian Huber, Mario Gottschlich und Manuel Goisauf die Idee, das Fest als Benefizveranstaltung zugunsten des Parkbades weiterzuführen. „Wir wollten dazu beitragen, dass das Bad bleibt. Für uns alle war das mit Kindheitserinnerungen verknüpft“, so der umtriebige Vorstand des „Vereins zur Erhaltung des Parkbades“ einhellig. Es ist gelungen – rund 26.000 Euro konnten in den letzten neun Jahren erwirtschaftet werden. Tatkräftige Unterstützung gab es zuletzt auch bei der Sanierung des Beachvolleyball-Platzes.

Beschäftigt mit der Ausrichtung des Events ist das Kernteam das ganze Jahr über – nach dem Fest ist vor dem Fest sozusagen. Die drei Monate vor dem Veranstaltungstermin sind Intensivarbeit. Bars und Bühne werden errichtet, dazu kommt der eigentliche Aufbau und das alles während des laufenden Badebetriebes.

90 fleißige Helfer packen mit an

In diesen Phasen arbeiten an die 90 Personen mit, ehrenamtlich, versteht sich. „Die Benützung der Liegewiese während der Arbeiten ist eingeschränkt, aber alle haben Verständnis dafür“, erzählt Obmann Huber. Der Tag des „Summer Blow Out“ gestaltet sich intensiv, ist das Parkbad doch schon Sonntagmorgen wieder fit für den Betrieb – eine beachtliche Leistung nach einer langen Partynacht. Security, Rettung und Feuerwehr sind immer vor Ort, abgesehen von ein paar Pflastern gab es bislang aber keinen Zwischenfall. Zielgruppe ist das Jungvolk, natürlich sind Besucher im gesetzteren Alter ebenso willkommen, was Gottschlich freut: „Gäste über 30 zahlen keinen Eintritt. Damit möchten wir den Anreiz schaffen, ganz einfach mal vorbeizuschauen.“

Für den „Runden“ im nächsten Jahr feilen die Vereinsmitglieder schon am Programm. Auf die Frage, was genau die Besucher erwartet, hüllt sich Huber in ein Lächeln – man darf gespannt sein. Bürgerlisten-Bürgermeister Peter Hofinger ist voll des Lobes: „Hier wird Tolles geleistet.“