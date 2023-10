Theatergruppe gibt den Totentanz

Die Theatergruppe Schönkirchen-Reyersdorf kann auch anders: Statt humorvoll und lachmuskelstrapazierend wird das Ensemble am letzten Oktober-Wochenende von seiner mystisch-dramatischen Seite zu sehen sein.

Gegeben wird der Totentanz von Alois Johannes Lippl. Das Mysterienstück, gespielt in mittelalterlichen Kostümen, setzt sich mit dem Tod auseinander. Oft unerwartet und unerbittlich, trifft er Arme und Reiche gleichermaßen und veranlasst die Menschen, im Angesicht des Vergänglichen ihr Leben neu zu ordnen.

Gespielt wird in der Pfarrkirche Schönkirchen. Termine: Freitag, 27. Oktober, und Samstag, 28. Oktober, jeweils 19 Uhr. Kartenpreis 15 Euro. Reservierung unter www.theater-sr.at oder telefonisch unter 0664/73 63 92 14. Im Anschluss an die Vorstellungen lädt die Theatergruppe in den Pfarrsaal.