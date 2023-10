Theaterspektakel in der Kirche: Wen der Tod zum Tanze holt ...

Die puristische Bühne mit lediglich der Sense des Todes als Dekoration ließ den Darstellung Raum für schauspielerische Glanzleistungen. Walter Engelmayer brillierte mit unbeweglicher Mimik als allgegenwärtiger Tod. Martin Mötz gab den gerissenen Vogt, der aus allem ein Geschäft zu machen versteht, aber doch am Tod scheitert.

In den Komödien als jugendlicher Liebhaber abonniert, bewies Michael Steinzer als alter Bettler sein Können im ernsten Fach. Elisabeth Böckl gelang eindruckvoll die Rolle als Krämerin im Spagat zwischen (Schein-)Frömmigkeit und Gier, deren Gedanken noch in der Todesstunde ihrem Geld gelten. Mit dem aufstrebenden Jüngling setzte Tobias Steinzer den vor Lebenslust sprühenden Kontrast zum Tod, dem er doch nicht entkommen kann.

Schauspielerische Höchstleistungen im Gotteshaus

Ebenso wenig wie das Kindl der Frau Mutter, in realistischer Verzweiflung dargestellt von Petra Lachinger, die ihrem Kind freiwillig nachfolgt. Der kampferprobte Landsknecht Ferry Fallnbügl verliert gegen den Tod seine letzte Schlacht. Eveline Szerb als Buhlerin schwelgt meisterlich im Liebesglück und erkennt erst im letzten Tanz, dass ihre Stunde geschlagen hat. Der Kaiser am Höhepunkt seines irdischen Lebens - wahrhaft königlich gespielt von Alfred Boucek - will bis zuletzt nicht erkennen, dass es doch noch eine höhere Macht gibt. Als Gottes Stimme erklang Anton Stoschka aus dem Hintergrund. Luzia Boucek gab den Herold. Musikalisch begleitet wurde der Abend vom Chor der Theatergruppe und dem „Schönkirchner 3-G'sang“ unter der Leitung von Mariela Felber. Regie führte Martin Mötz.

Der Totentanz geht zurück auf das 14. Jahrhundert. Ursprünglich als Wandgemälde dargestellt, fand das Thema Einzug in mannigfaltige literarische Werke. Die Theatergruppe Schönkirchen-Reyersdorf brachte das Stück in der Bearbeitung von Alois Johannes Lippl. Wenn der Tod auch die einzige Gewissheit darstellt, so ist das Stück eine Hommage an das Leben, dessen Dauer die Menschen zu nützen wissen sollten - in Anbetracht der Erkenntnis, dass in der letzten Stunde alle Menschen gleich sind.

Die Premiere in der bis auf den letzten Platz besetzten Pfarrkirche genossen neben anderen „Hausherr“ Pfarrer Kazimierz Wiesyk, ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary sowie Vizebürgermeister Werner Kurz mit Gattin Gudrun. Für die brillante Darbietung gab es vom Publikum Standing Ovations.