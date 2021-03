Einige Monate wurde schon fleißig daran gearbeitet, jetzt ist es so weit. Seit 1. März ist die Topothek online einsehbar. Ausschlaggebend für den Beitritt zu dem Projekt war für ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary das 50-jährige Bestehen der Gemeindezusammenlegung von Schönkirchen und Reyersdorf.

Große Feiern wird es aufgrund der Pandemie nicht geben, so ganz sang- und klanglos soll das Jubiläumsjahr aber auch nicht vorübergehen. „Wir haben das historische Ereignis zum Anlass genommen, um die Geschichte unserer Heimatgemeinde und der Bürger aufzubereiten und digital der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen“, berichtet Gary.

Acht ehrenamtliche Topothekare haben in den letzten Monaten zahlreiche Fotos und Dokumente digitalisiert, aufbereitet und Informationen eingeholt. „Ein herzlichen Danke an Walter Engelmayer, Sonja Fallnbügl, Georg Gary, Susanne Hillerbrand, Josef Neustifter, Andrea Seiler, Anton Stoschka und Herwig Wolff für die unzähligen Stunden, die dafür notwendig waren“, findet Gary lobende Worte. Die Topothek ist zwar jetzt online, was aber nicht heißt, dass die Suche nach historischen Unterlagen aufhört. Der Leitspruch der Ehrenamtlichen lautet: „Unsere Geschichte gemeinsam in Erinnerung behalten.“ So wird weiterhin nach Material gesucht.

Der Ortschef ersucht die Bürger: „Wir laden Sie ein, Ihre Schätze von Zuhause zu sichten und uns für die Topothek zur Verfügung zu stellen. Auch vieles aus der jüngeren Geschichte kann interessant sein.“ Unterlagen können am Gemeindeamt oder bei den Topothekaren abgegeben werden. Alles wird verlässlich zurückgegeben, außer es wird eine Verwahrung im Archiv gewünscht.