Überraschungsparty für Direktorin Simperler zum Abschied

Sie widmete ihr ganzes berufliches Leben den Kindern - und ihre Schüler und Lehrer nahmen auch bei der Abschiedsfeier den Hauptpart ein.

Die Tür ging auf und Simperler wurde mit tosendem Applaus begrüßt. Schüler und Lehrerkollegium, ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary, Schulqualitätsmanager Karl Stach, Pfarrer Kazimierz Wiesyk, ihre Nachfolgerin Gerlinde Thomay und viele Wegbegleiter hatten sich versammelt, um der beliebten Leiterin eine Überraschungsparty zu bereiten – was man als durchaus gelungen ansehen durfte.

Stach überbrachte eine Urkunde der Bildungsdirektion für ihre Leistungen, der Pfarrer einen Lebensbaum für den Garten. Der Ortschef dankte für die gute Zusammenarbeit und alle hatten die besten Wünsche für den neuen Lebensabschnitt mit im Gepäck - und jede Menge Blumensträuße. Bei den Liedern und Gedichten „ihrer“ Schüler rang Simperler um Fassung, damit nicht Tränen flossen, hatten sich doch die Kinder und die Lehrer viel Mühe gemacht, um der scheidenden Leiterin ein würdiges Abschiedsfest zu bereiten. Dank und Anerkennung gab es ebenfalls für Sabine Fohler als stellvertretende Leiterin.

Gabriele Simperler ist gebürtige Schönkirchnerin und besuchte dort auch die Volksschule, an der sie Jahre später 20 Jahre als Leiterin tätig war. Ihre weitere Schulbildung führte sie ans Bundesgymnasium Gänserndorf und ans Oberstufenrealgymnasium „Mater Salvatoris“ in Wien, wo sie 1982 die Reifeprüfung ablegte. Es folgten die Pädagogische Akademie der Erzdiözese Wien und die Lehramtsprüfung. Nach ihrem beruflichen Start als Seniorenbetreuerin begann sie 1985 ihre Lehrtätigkeit, welche sie an die Volksschulen Bad Pirawarth, Matzen-Raggendorf und Gänserndorf führte. 2003 schließlich kehrte sie als Leiterin der örtlichen Volksschule in ihre Heimatgemeinde zurück.

