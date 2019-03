Ein sehr gutes Ergebnis im Rechnungsabschluss 2018 und Kontroversen zwischen Listenbürgermeister Peter Hofinger und dem „neuen“ VP-Gemeinderat Franz Zillinger prägten die jüngste Sitzung des Gremiums.

Eines ist klar: Die Chemie zwischen Hofinger und seinem ehemaligen Vize ist hochexplosiv. Der geneigte Zuhörer bekam einen kleinen Vorgeschmack, wie Sitzungen künftig wohl verlaufen werden. „Der Prüfungsausschuss ist Selbstkontrolle der Bürgermeisterpartei“, monierte Zillinger, der nach seiner Bestellung in eben diesen Ausschuss sofort den Antrag auf nochmalige Prüfung der Belege stellte.

"Das gehört nicht hierher"

Dies rief heftigen Widerstand des Ortschefs hervor: „Das gehört nicht hierher, das können Sie im Ausschuss beantragen.“ Sehr erfreulich – wie immer – ist das Ergebnis des Rechnungsabschlusses. Mit einer Fremdverschuldung von rund 1,36 Millionen Euro und Rücklagen von 4,59 Millionen Euro sowie einem Istbestand von 1,58 Millionen Euro sind die Gemeindefinanzen „in trockenen Tüchern“. Amtsleiter Karl Stradner bedankte sich beim Gemeinderat und im Speziellen bei allen Mitarbeitern für die gute Kooperation. „Ohne ein gemeinsames Arbeiten wäre dies nicht so möglich“, so Stradner in einer Wortmeldung.

Der Ortsteil Silberwald bekommt künftig ein Selbstversorger-Geschäft für Lebensmittel des täglichen Bedarfes, die Gemeinde stellt dafür ein Grundstück zum Aufstellen des Containers zur Verfügung. Beschlossen wurde außerdem eine geringfügige Anhebung der Eintrittspreise für das Parkbad.