Der Lasseer Europapark als „Osterwiese“

Ein überdimensionaler Osterhase wies am Ostersonntag den Weg in den Lasseer Europapark. Die zahlreichen Kinder konnten in der weitläufigen Grünanlage nach bunten Schoko-Eiern suchen. Die Ladefläche eines kleinen E-Caddys, die als Ablage diente, war in kürzester Zeit mit Schoko-Hasen und Ostereiern vollgeräumt. Organisatorin Tamara Prilucik und Bürgermeister Roman Bobits mit seinen fleißigen Gemeinderätinnen machten den Kleinen die Suche aber keinesfalls leicht, da musste schon mal unter Sträucher und Parkbänke gekrochen werden. Auch für die vielen begeisterten Eltern war das eine oder andere Ostergeschenk versteckt und im Anschluss konnte gemütlich geplaudert werden.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.