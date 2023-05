Schützenbewerb „John Deere Trophy“ in Prottes: Marko und Eschberger siegten

Foto: privat

D as Raiffeisen‐Lagerhaus Marchfeld veranstaltete bereits zum zehnten Mal die „John Deere Trophy“ am Schießplatz in Prottes. Lagerhaus-Marchfeld-Obmann Fredi Iser und Geschäftsführer Rudi Brandhuber freuten sich, 136 Schützinnen und Schützen begrüßen zu dürfen.