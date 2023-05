Waidmänner schossen scharf in Marchegg

Dank eindrucksvoller Leistungen und perfekter Organisation von Bezirksschützenreferent Hubert Demmer wurde die Bezirkshegering-Meisterschaft zum Schützenfest: 172 Jäger traten im Einzelbewerb an. 28 Mannschaften aus 21 Hegeringen stellten sich als Team der Herausforderung.

Sieger und Bezirksmeister wurde René Gruber, als beste Mannschaft holte sich Markthof 1 den Wanderpokal. Die Damenklasse wurde von Sabine Eschberger dominiert und die Jugendklasse fand mit Christian Hanzlovic einen würdigen Sieger. In der Seniorenklasse setzte sich Herbert Sabeditsch an die erste Stelle und in der Schützenklasse wurde der Sieger Helmut Rosskopf erst im spannenden Stechen ermittelt.

Demmer und sein Fachausschuss stellte wieder mit viel Idealismus und Einsatzfreude eine tolle Veranstaltung auf die Beine. Der Schützenverein Marchegg – unter Obmann Dieter Kowarovsky – trug das Seine dazu bei. Die Jagdhornbläsergruppe „Nimrod Saubläser“ unterhielt musikalisch.

Zur abschließenden Siegerehrung konnte Demmer Bezirksjägermeister Gerhard Breuer begrüßen. Die unfallfreie Abhaltung und auch die Geselligkeit stand bei dieser Veranstaltung im Vordergrund und zeigte den Zusammenhalt der Jägerschaft im Bezirk. „Wir wollen Vorbild sein für alle Jäger, um auch in Zukunft die Jagd weidgerecht zu gestalten“, so die Worte von Demmer zum Abschluss der Veranstaltung.

