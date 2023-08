Alles neu macht in diesem Fall der September

In wenigen Tagen startet der Schulbetrieb. Für viele Schüler bedeutet dies einen Umstieg in eine neue Schule – in doppelten Sinn. Zum einen in eine neue Schulform, zum anderen in ein neues Gebäude.

In Auersthal herrscht am Schulgelände noch heftige Betriebsamkeit. Bis zu 60 Arbeiter der verschiedensten Gewerke sind gleichzeitig am Werken, teilweise schaut es noch sehr nach Baustelle aus. Das Megaprojekt umfasst Um- und Zubau der Volksschule und der neuen Mittelschule. Bürgermeister Erich Hofer zur NÖN: „Wenn ich auch jeden Tag Druck mache, schneller geht es nicht. Es wird wohl nicht alles bis September fertig werden.“

Edith Vogl wird neue Direktorin der Volksschule in Gänserndorf. Foto: NÖN

Für den Zubau wurde das Nachbargrundstück angekauft. Dort befindet sich auch der neue Eingangsbereich. Bei der Konzeption wurde Wert auf großzügige Klassenräume gelegt. Neben dem vorhandenen entsteht ein zweiter Turnsaal mit Verbindungsgang. „Die Herausforderung liegt in der Verbindung von Alt- und Neugebäude. Die Barrierefreiheit war ein großes Thema, ebenso die Elektrotechnik und die Internetversorgung“, berichtet Hofer.

Die Bauarbeiten laufen schon seit mehr als einem Jahr. „Im vergangenen Schuljahr hatten wir bereits zwei Klassen im Probebetrieb. Die Resonanz war sehr positiv“, freut sich der Ortschef. Erweitert wird auch die Nachmittagsbetreuung von drei auf fünf Gruppen.

Die Projektkosten belaufen sich auf rund 10,3 Millionen Euro. „Es wurde auch mehr beauftragt. So haben wir uns entschlossen, die Heizung auf Pellets umzustellen und die Fassade des Altgebäudes komplett neu zu färbeln“, führt Hofer einige Beispiele an. Rund 100 Schüler besuchen die Volksschule, noch einmal so viel die Neue Mittelschule mit Schwerpunkt Musik.

Turnsaal in Mittelschule Orth hat nun Normgröße

Die Renovierung der Mittelschule Orth/Donau erfolgte in zwei Bauphasen, wobei die erste bereits im Vorjahr abgeschlossen wurde. Dabei erfuhr der südöstliche Teil eine Generalsanierung und erhielt ein neues Stiegenhaus. „Mit der Fertigstellung des nunmehr in Normgröße zur Verfügung stehenden Turnsaals samt neuer Ausstattung steht Schülern und dem Lehrkörper ab heurigem Schulanfang eine zukunftsorientierte Bildungseinrichtung zur Verfügung“, weiß Bürgermeisterin Elisabeth Wagnes.

Die durch den neu gestalteten Lichthof zu vollwertigen Klassenzimmern umgebauten Räume im Kellergeschoß werden künftig für das neue Herzstück der Schule, das DigiLAB, genützt. Dazu kamen thermische Sanierung sowie die Anpassung der flucht- und brandschutztechnischen Einrichtungen. Alle Klassen verfügen über Smartboards. „Die Außenbereiche wurden neu gestaltet, ebenso der nunmehr barrierefreie Hauptzugang“, ergänzt Wagnes.

Mit Schulbeginn steht an der Volksschule Orth eine schulische Nachmittagsbetreuung zur Verfügung. „Die Eltern können zwischen ein bis fünf Tagen pro Woche wählen. Von Montag bis Donnerstag endet die Betreuungszeit um 17 Uhr, freitags um 16 Uhr. Damit soll den Eltern ein Maximum an Flexibilität geboten werden“, erklärt Gabriele Kurz, Obfrau des Volksschulausschusses.

Ein Wechsel ist pro Semester möglich, die Kosten je nach genützter Zeit gestaffelt. Wahlweise kann das Mittagessen für die Kinder zugebucht werden. „Das Interesse ist groß. Wir hatten im Frühjahr einen Informationsabend. Mittlerweile sind alle drei Gruppen voll belegt“, so Kurz.

Personelle Änderungen gibt es in der Volksschule Gänserndorf: Edith Vogl wird nach ihrer Karenz ab Schulbeginn die Leitung des Hauses übernehmen, weil sich der bisherige Direktor Gerhard Gangl in die Pension verabschiedete. Vogls vorigen Job als Leiterin der Volksschule in Gänserndorf-Süd übernimmt Sonja Lobner.