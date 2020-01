Der Bau des Schulcampus schreitet zügig voran. Rund 1.000 Kinder werden ab September die Bildungseinrichtung, bestehend aus Volksschule, Europa-Mittelschule, allgemeine Sonderschule und Musikschule, täglich besuchen. Laut SP-Bürgermeister Ludwig Deltl sind die Fassaden des Volksschulgebäudes bereits fertiggestellt.

„Der dem Einkaufszentrum nähere Trakt ist bis auf die Inneneinrichtung komplett. Wir sind im Zeitplan. Die Vergabe der Aufträge für die Möbel ist bereits erfolgt“, berichtet der Ortschef. Anfang Jänner wurde laut Deltl bereits mit der Ausgestaltung des Turnsaales begonnen. In der Gemeinderatssitzung im Dezember seien die Aufträge für die gärtnerische Gestaltung und die Bewässerung vergeben worden. „Vor Weihnachten ging die Heizung mit der Wärmepumpe in Betrieb und lief über die Feiertage durch, um erstens die Estriche zu trocknen und zweitens die Anlage auf Herz und Nieren zu prüfen“, so Deltl weiter. Die Heizung sei täglich kontrolliert worden. Außerdem seien die Parkplätze für die Lehrer bereits gepflastert und asphaltiert worden. Derzeit sei man unter anderem dabei, die Gestaltung der Bushaltestellen zu planen.

„Der Baubeirat hat einige Künstler eingeladen und sich deren Vorschläge, den Busbahnhof künstlerisch zu gestalten angehört. Nun müssen Beschlüsse gefasst werden. Die Anlage wird so gestaltet, dass vier Autobusse gleichzeitig dort halten und die Kinder die Busse, ohne eine Straße überqueren zu müssen, diese erreichen können“, schließt Deltl.