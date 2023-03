Bezirk Gänserndorf: Skepsis macht sich breit

Das Arbeitsübereinkommen zwischen der ÖVP und der FPÖ steht. Liebesheirat ist es keine. Nachdem die Verhandlungen mit der SPÖ gescheitert sind, bleiben die Sozialdemokraten grundsätzlich außen vor. Aufgrund des Proporzsystems sind sie jedoch mit zwei Landesräten in der Landesregierung vertreten.

Diesen Donnerstag findet die konstituierende Sitzung statt. Nach Oberösterreich wird es nun auch in Niederösterreich einen schwarzen-blauen Regierungspakt geben. Bisher existierte allerdings schon ein Arbeitsübereinkommen, in dem mit der Volkspartei, den Freiheitlichen und den Sozialdemokraten alle drei in der Landesregierung vertretenen Parteien eingeschlossen waren. Da hatte die Volkspartei allerdings noch die absolute Mehrheit.

Die Stellungnahmen der Parteispitzen im Bezirk decken sich – fast – mit denen im Land. Das „Hand abhacken“-Zitat von SPÖ-Landeschef Sven Hergovich stößt auch ÖVP-Landtagsabgeordnetem René Lobner sauer auf. Zur Erklärung: Erster hatte gesagt, dass er sich lieber die Hand abhacke, bevor er ein Übereinkommen unterzeichne, in dem bestimmte Punkte nicht enthalten sind.

Lobner: „Die SPÖ hat den Bogen überspannt“

„Wir haben aus gutem Grund zuerst mit der drittplatzierten SPÖ Verhandlungen gestartet. Die SPÖ hat aber den Bogen überspannt und keinerlei Kompromissbereitschaft gezeigt. Für uns heißen die nächsten fünf Jahre ernsthaft arbeiten, ehrlich handeln, Niederösterreich weiterbringen“, so Lobner. Außerdem stellt er klar, dass es sich um keine Koalition, sondern wie bisher um ein Arbeitsübereinkommen handle.

FPÖ-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner sieht eine Chance für den Bezirk: „Mit diesem Programm bin ich sehr zuversichtlich, dass es sich in Niederösterreich weiterhin angenehm und gut leben lässt. Wir werden versuchen, den Unsinnigkeiten der Grünen im Bund entgegenzuwirken. Zudem werden wir den Straßenbau – Stichwort S8 – vorantreiben.“ Weiters möchte Dorner den Fokus auf Tourismus und das Selbstbestimmungsrecht der Eltern bei der Kinderbetreuung legen.

Dieter Dorner sieht nun eine Chance für den Bezirk. Foto: FPÖ

Zonschits: „Das ist der kleinsmögliche Nenner“

René Zonschits wird erstmals in den Landtag einziehen. Für ihn ist das Arbeitsübereinkommen der kleinstmögliche Nenner: „Das hat sich der Wähler nicht gewünscht. Hier liegt eine bedenkliche Partnerschaft ohne Vertrauen vor. Die Freiheitlichen haben sich nicht an ihre Aussagen aus dem Wahlkampf gehalten.“

Kritik übt Zonschits allerdings auch am eigenen Lager: „Es haben beide zum Scheitern beigetragen.“ Abschließend stellt er die Frage in den Raum, warum es in Niederösterreich ein Wiener SPÖ-Team zum Verhandeln braucht. Für Zonschits war das „keine Glanzleistung der SPÖ“. Auch dem schon genannten Zitat von SPÖ-Landeschef Hergovich steht Zonschits skeptisch gegenüber.

René Zonschits weiß, dass die SPÖ keine Glanzleistung vollbracht hat. Foto: WernerJäger

Grüne und Pinke sind von Schwarz-Blau schockiert

Die Bezirkssprecherin der Grünen, Beate Kainz, findet deutliche Worte: „Ich bin schockiert. Verkehr und sämtliche Sozial-Ressorts liegen bei der FPÖ. Die Zeiten des Straßenbaus sind definitiv vorbei. Wir können uns das nicht mehr leisten.“ Und – um noch eine Spitze Richtung ÖVP zu richten: „Wer an christlich-soziale Werte glaubt, ist bei der ÖVP falsch.“

Beate Kainz ist über die neusten Ereignisse schockiert. Foto: Die Grünen

NEOS-Bezirkschef Joseph Lentner geht mit Schwarz-Blau hart ins Gericht: „Ich bin fassungslos, dass die ÖVP lieber mit einer Partei mit rassistischen Funktionären koaliert, anstatt sich mit der SPÖ auf einen ganztätigen Gratiskindergarten oder Arbeitsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose zu einigen.“

Auch Joseph Lentner geht mit Schwarz-Blau hart ins Gericht. Foto: NEOS

