In ihren letzten Tagen als Ortschefin wird Listenbürgermeisterin Claudia Weber massiv angegriffen. Thema ist einmal mehr der geplante Busbahnhof im Ort, der die Gemüter erhitzt. Mit mehr als 200 Einzelbriefen forderten Bürger, unterstützt von der Bürgerinitiative, Aufklärung und eine Informationsveranstaltung.

„Es kann nicht sein, dass Raggendorf letztlich die Rechnung in der Großgemeinde zahlt und das sollte der Brief einmal mehr klarstellen“, begründet Hermann Krenn von der Bürgerinitiative die Aktion und fügt hinzu: „Die Bürgermeisterin, die trotz Abwahl noch im Amt ist, hat diese Themen bis dato ja hauptamtlich betreut. Das ist auch politisches Erbe, das Stefan Flotz von der VP ja bald antreten wird.“ (Die konstituierende Sitzung fand am 10. März statt.)

Der Busbahnhof sei ein unsinniges Vorhaben, ebenso wie der Busverkehr, zumal die baldige Wiederaufnahme des Bahnbetriebes im Raum stehe, wenn es nach dem Konzept der Graz-Köflacher Bahn geht (die NÖN berichtete). Es handle sich dabei um Verschwendung von Steuergeld. Man hätte bislang von der Ortschefin nur vernommen, dass dies alles ausschließlich Entscheidungen von Land, VOR und ÖBB seien, wo die Gemeindevertretung keine Handhabe hätte.

Die NÖN frage bei Weber nach. „Bereits im April des Vorjahres wurde den Bürgermeistern der Region der Plan des Busbahnhofes präsentiert. Die Entscheidung fiel seitens des Landes und des VOR auf Raggendorf wegen der zentralen Lage. Mir jetzt diese Entscheidung ebenso wie die der ÖBB zur Einstellung des Bankbetriebes anzulasten, ist wohl für die Bürgerinitiative am einfachsten.“

Fakt sei weiters, dass viele Bürger aus Raggendorf und Matzen die neuen Buslinien sehr wohl begrüßen und diese als praktische Anbindung auch an die Bezirkshauptstadt sehen. Auch den Vorwurf der Abwahl möchte Weber nicht auf sich sitzen lassen: „Abgewählt wurde die SP, deren Mandate halbiert wurden. Die Liste Weber hat hingegen aus dem Stand sieben Mandate geschafft.“

„Öffentlicher Verkehr ist wichtig“VP-Flotz

Der designierte VP-Bürgermeister Stefan Flotz nimmt ebenfalls Stellung: „Ich bin für den öffentlichen Verkehr, dazu zählt Bus genauso wie Bahn. Generaldirektor Franz Weintögl von der GKB hat selbst einen Mix aus Bahn und Bus angesprochen, wie die Bürgerinitiative weiß.“ Da auch bei einer Wiederaufnahme der Bahn Matzen und Raggendorf nicht angefahren werden, müsse der Bus unbedingt erhalten werden, da die Bevölkerung aus diesen Orten sonst keine Möglichkeit habe, nach Gänserndorf zu kommen. „Jetzt ist die GKB am Zug, denn sie muss beim Bund und Land vorstellig werden. Dort sind die Eigentümer und Geldgeber, nicht die Gemeinden“, bringt es Flotz auf den Punkt. VOR-Pressesprecher Georg Huemer kontert: „Es ist unseriös, mit realitätsfernen Szenarien die Menschen in die Irre zu führen und falsche Hoffnungen zu nähren. Die Konzepte der GKB sind uns nicht genau bekannt. Es sagt aber einiges aus, wenn die Verantwortlichen mit unseren Experten nicht Kontakt aufnehmen.“ Huemer verweist darauf, dass die modernen Dieselbusse bereits heute von mehr Fahrgästen genutzt werden als früher die Bahn. Und weiter: „Wir haben geliefert. Außerdem ist die Ausschreibung für die Elektrobusse bereits im Laufen.“

Vom Büro von Landesrat Schleritzko langte bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme ein.