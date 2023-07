Groß-Enzersdorfer Polizisten fassten fünf Drogenlenker

Der erste Drogenlenker wurde am 29. Juni bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in Raasdorf geschnappt: Der 23-Jährige aus dem Bezirk Mistelbach kam Beamten verdächtig vor, ein Drogen-Schnelltest war positiv und man fand 20 Gramm Cannabis. Am gleichen Tag wurden in Groß-Enzersdorf bei einem 17-jährigen Lenker aus dem Bezirk Gänserndorf Merkmale einer Suchtmittelbeeinträchtigung festgestellt.

Am 3. Juli wurde bei einem 30-jähriger Lenker eines Klein-Lkw in Groß-Enzersdorf Kokain gefunden. Am 4. Juli wieder zwei Aufgriffe: Zuerst ein 31-jähriger Slowake, dessen Schnelltest positiv war, dann wurde ein 34-jähriger Pole erwischt, der 10 Gramm Amphetamine und eine geringe Mange Cannabis bei sich hatte. Bei allen Lenkern wurde bei klinischen Untersuchungen die Fahruntüchtigkeit bestätigt und sie mussten ihre Führerscheine abgeben.