Egon Schiele lebte einige Zeit in Gänserndorf

„Was hatte Egon Schiele mit Gänserndorf zu tun?“ Das fragten sich Vizebürgermeisterin Christine Beck und Hobby-Historikerin Ida Olga Höfler, die sich seit Jahrzehnten um den jüdischen Friedhof in der Bezirkshauptstadt kümmert. Ihre Recherchen ergaben: Der berühmte Maler stammte aus einer Eisenbahner-Dynastie, deren Name eng mit dem Ausbau der Nordbahn während der Monarchie verbunden ist.

Vizebürgermeisterin Christine Beck. Foto: privat

Außerdem war Schiele 1915 als Soldat in Gänserndorf stationiert, wo er russische Kriegsgefangene zum Wiener Nordbahnhof und zurück eskortieren musste. Einige von ihnen hatte er auch gezeichnet. „Es gibt fünf Bildnisse von Russen, zwei davon sind im Besitz der Albertina“, erklärt Beck.

Hobby-Historikerin Ida Olga Höfler. Foto: Schindler

Den Beweis, dass Schiele in Gänserndorf war, sehe man in einem Brief an einen Malerkollegen. Darin steht, dass sich Schiele zur Aushilfe zur Russeneskorte nach Gänserndorf gemeldet hatte.