„Familiensache“ heißt die neue Hauptabendserie, in dem die Familie Pichler (als Elternpaar sind Katrin Lux und Robert Stadlober zu sehen) und ihr Paartherapeut Dr. Nemeth alias Andreas Vitasek im Mittelpunkt stehen werden. Die Geschichte spielt in Schönbach, und Schönbach ist in Wahrheit Groß-Enzersdorf.

„Die Außenaufnahmen der insgesamt zehn Folgen werden zu Gänze in Groß-Enzersdorf gedreht“, berichtet Regisseurin Ester Rauch - sie führte auch bei „Wischen ist Macht“ Regie - die Innenaufnahmen werden im Interspot-Sudio gefilmt. Es soll eine schräge Familienkomödie werden, angelehnt an die erfolgreiche israelische Comedyserie „La Famiglia“. Drehbuchautor ist Mischa Zickler, der Formate wie Taxi Orange oder Starmania entwickelte. Ausgestrahlt wird ab Herbst dieses Jahres im ORF1.