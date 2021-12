Gemeinde setzt auf Handy-App

Die Gemeinde präsentiert sich online völlig neu. Eine überarbeitete, neu gestalte und zeitgemäß adaptierte Homepage informiert ab sofort über wichtige Themen aus der Gemeinde. Weiters wurde die App „GEM2GO“ auf die „Pro-Version“ umgestellt. Dies bedeutet, dass alle Inhalte der Homepage auch auf in der App, also in Smartphone oder Tablet, verfügbar sind.

„Die Website ist die elektronische Visitenkarte der Gemeinde für Bürger und Gäste. Immer wichtiger wird dabei, dass das Äußere und der Inhalt der Seite stimmen, sie ein schönes und stimmiges Design hat sowie eine Vernetzung mit anderen Internetprojekten vorhanden und die Seite für die Besucher informativ ist“, so SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl.

Interessierte würden schnell und unkompliziert alle Informationen auch mobil – ohne Mehraufwand für die Verwaltung – erhalten. Allgemeine Neuigkeiten, Veranstaltungskalender, Gemeindezeitung, Müllkalender und vieles mehr seien so mit einem Fingerwisch auf dem Mobilgerät verfügbar. Bürger und Besucher können auch aktiv per Push-Benachrichtigung mit wichtigen Informationen wie Wasserabschaltungen, Straßensperren oder Ähnlichem schnell und problemlos versorgt werden.

Anliegen können direkt über App vorgebracht werden

Weiters gibt es, aufgrund der praktischen Anfragefunktion die Möglichkeit, Anliegen der Bürger zu bearbeiten. Mittels Smartphone-Kamera und GPS-Daten können die Bürger spielend Probleme (beispielsweise eine kaputte Straßenlaternen) mitteilen.

„GEM2GO“ ist Österreichs einzige mobile Bürgerservice App, die alle Gemeinden Österreichs in einer App vereint. Ist man unterwegs, schlägt „GEM2GO“ über GPS automatisch die Gemeinde, in welcher das Handy eingeloggt ist, vor. Die App ist völlig kostenlos im jeweiligen Forum (Android: Google Play Store, iOS bzw. Apple: App-Store) verfügbar. Ortschef Deltl freut sich, mit der neuen Website und Gemeinde-App einen weiteren Beitrag des Serviceangebotes der Gemeinde für die Bürger Strasshofs anzubieten.