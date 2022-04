Modernisierung abgeschlossen: Jubel bei Pendlern

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

Der Ausbau der Marchegger Ostbahn schreitet voran und bringt schon jetzt viele Verbesserungen für Pendler. Das wird auch an den Bahnhöfen entlang der Strecke sichtbar: Nun wurde die Erneuerung der Bahnhöfe Siebenbrunn-Leopoldsdorf und Breitensee abgeschlossen.

Bei der Modernisierung des Bahnhofs Siebenbrunn-Leopoldsdorf, die im April 2020 begann, mussten die ÖBB besonders auf die historische Bedeutung des Bahnhofs Rücksicht nehmen. Weil das Bahnhofsgebäude und der Wasserturm unter Denkmalschutz stehen, verlegten die ÖBB auf dem Bahnsteig beim Gebäude große Platten – statt Standard-Pflastersteinen –, damit sich der Bahnsteig optisch harmonisch einfügt. Obwohl die historischen Gebäude erhalten bleiben, erwartet die Fahrgäste in Siebenbrunn-Leopoldsdorf nun ein Bahnhof, der auf dem neuesten Stand der Technik in den Bereichen Kundeninformation und Barrierefreiheit ist. In die Modernisierung wurden 23 Mio. Euro investiert.

Im November 2020 starteten die Arbeiten zur Modernisierung des Bahnhofs Breitensee. Monitore, neue Schilder und ein Wegeleitsystem ermöglichen Fahrgästen die optimale Orientierung am Bahnhof. Für Komfort beim Warten sorgen neue Sitzbänke und eine gläserne Wartekoje. Der Bahnsteig selbst ist nun barrierefrei und für sehbehinderte Personen wurde ein taktiles Leitsystem installiert. Insgesamt hier 1,9 Mio. Euro investiert.

