Das erste Wienerlied-Festival am Kellerberg schlug voll ein

Am Kellerberg ging bei herrlichem Sommerwetter das erste vom Kulturverein Landpartie ins Leben gerufene Wienerlied-Festival mit großem Erfolg über die Bühne – genauer gesagt, über neun Bühnen.

Die musikalischen Darbietungen erfolgten dabei allesamt „unplugged“, also ohne elektrische Anschlüsse der Instrumente. Die Veranstaltung begann bereits am Vormittag mit einem umfangreichen Rahmenprogramm, das das Weinviertel von seinen besten Seiten präsentieren sollte. Ob Schlossbesichtigung, Schlachtfeldführungen (Ritterschlacht 1278), Riedenführungen, Kutschenfahrten, Kellergassenführungen – viele nutzten das breite Angebot.

Kulinarik zwischen Weinbergen und Feldern

Auch die Kulinarik kam nicht zu kurz. Deftiges gab's in Form von Gegrilltem im „Casino“ (Bezeichnung für Wirtshäuser im 18 Jahrhundert) und Süßspeisen im „Altwiener Kaffeehaus“. Gut kam auch der extra gekürte Festivalwein bei den Gästen an. Für die Kulinarik zeichnete Natascha Sperk und die Familie Gössl mit ihren Teams verantwortlich. Umrahmt wurde das Geschehen von Weinbergen und Feldern, dem für das Weinviertel typischen Naturpanorama.

Federführend bei Idee und Umsetzung dieses Großereignisses war der Obmann der Landpartie, Roland Sperk, der seine Inspiration für das Wienerlied-Festival bei einem Musikevent dieses Genres im Waldviertel fand (die NÖN berichtete). Die NÖN konnte auch mitlauschen, wie sich Sperk zu fortgeschrittener Stunde an den Winzer, teilnehmenden Musiker von „Reblausblech“ und Programm-Manager für das Veranstaltungsprogramm, Michael Müllner, wendete: „Ihr seid's voll geil.“

Mit Dankbarkeit richtete er sich in seiner Begrüßungsrede an die Menge: „Dieser Erfolg gebührt in besonderem Maße den rund 140 Freiwilligen. Wir danken auch unseren Sponsoren, ohne deren großartige Unterstützung so ein Festival nicht möglich gewesen wäre.“ Besonders erwähnenswert sei die Errichtung einer der Bühnen durch die Firma Pöll, die diese auch weiterhin zur Verfügung stellt. Sperk: „Stolz sind wir auch, dass wir als nachhaltiges Event zertifiziert wurden.“

Die Besucher kamen nicht nur aus sämtlichen österreichischen Bundesländern angereist, es befanden sich darunter auch gleich mehrere Nationen. Die Unterbringung der Gäste brachte der Gegend eine Wertschöpfung in Form von mindestens 300 Nächtigungen ein, so Sperk. Neben den Privatunterkünften stellte auch die örtliche Feuerwehr Grund und sanitäre Einrichtungen für Camper zur Verfügung.

Der technische Aufbau oblag Robert Berkovics. Er berichtete er über die besonderen Herausforderungen im Vorfeld: „Die Bühnen mussten nach verschiedenen Gesichtspunkten verteilt werden. Der Blick der Zuhörer sollte frei auf das umliegende Panorama gerichtet sein. Außerdem durfte sich die Akustik auf den Bühnen untereinander nicht beeinträchtigen.“ Je nach erwartbarem Andrang wurden die Bühnen zugeteilt. Für den Strombedarf habe die EVN, wie auf solchen Veranstaltungen üblich, eine eigene Stromversorgung aufgebaut.

Es sollte ein besonderes Format werden Roland Sperk

„Es sollte ein besonderes Format werden“, so Sperk bereits im Vorfeld. Diesem Anspruch wurde er mehr als gerecht, wie die vielen positiven Feedbacks nach dem Ereignis bestätigten. Der Reinerlös des Festes kommt wie geplant dem Sierndorfer Kellerberg zugute und dient der Sanierung und Adaptierung des Standorts. Es gibt bereits eine Liste an Verbesserungsvorschlägen, die bereits abgearbeitet wird, betont der Obmann.

Darunter soll die Erreichbarkeit der Aufführungsplätze verbessert und ein romantischeres Licht geschaffen werden. Denn am 24. August 2024 ist es wieder so weit – da heißt es erneut: Rauf auf den Kellerberg, um die Weinviertler Gastfreundschaft bei den gebotenen Veranstaltungen mit Wienerliedern, Kulinarik, Wein und Naturpanorama inmitten der Weinviertler Kellergassen mit einem Glaserl Wein in der Hand zu genießen. (Infos unter www.landpartie-kellerberg.at.)