Aufregung: Mähdrescher und Acker brannten .

Am Sonntag gegen 15 Uhr bemerkte der Lenker eines Mähdreschers einen Leistungsverlust sowie Rauch im hinteren Bereich des Fahrzeugs. Er versuchte, den Brand selbstständig mittels eines Handfeuerlöschers in den Griff zu bekommen, was aber misslang.