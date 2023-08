Die Retter zeigten, was sie alles können

Die Freiwillige Feuerwehr lud zum ersten Sierndorfer Blaulichttag, an dem Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz, aber auch Vertreter des Bundesheers, die Suchhundestaffel sowie der Zivilschutzverband ein umfangreiches Programm boten. In zahlreichen Vorführungen gaben sie Einblicke in ihre Tätigkeiten und informierten über wichtige Themen.

Feuerwehrkommandant Wolfgang Rapper, der die Veranstaltung gemeinsam mit Stellvertreter Alois Schätz organisiert hatte, erklärte: „Der Gedanke, dieses Event zu veranstalten, war schon länger da, aber es sprang nie jemand auf.“ Die Veranstaltung sei von der Bevölkerung und auch seitens der Gemeinde und des ÖVP-Bürgermeisters Alfred Kridlo gut angenommen worden.

Zivilschutzbeauftragter Alfons Weiss zeigte sich ob des großen Interesses der Besucher gar überrascht. Diese hätten sehr viele Fragen gestellt. Auf die Frage der NÖN-Reporterin nach einem drohenden Blackout antwortete Weiss: „Wenn ich wetten müsste, dass einer kommt, würde ich nicht wetten.“ Man müsse aber vorbereitet sein, alles andere sei fahrlässig. „Jeder sollte Getränke, haltbare Speisen, Medikamente und andere lebenswichtige Dinge zu Hause haben.“

Wenn wir Blackout können, können wir alles! Alfons Weiss, Zivilschutzbeauftragter

Seine Botschaft lautete zudem: „Wenn wir Blackout können, können wir alles!“ Bezirksinspektor Richard Pöschl möchte durch die Veranstaltung interessierte Menschen für den Werdegang als Polizist gewinnen und legte den Fokus auf das Recruiting. Er berichtete zudem von einem neuen Programm namens „Coffee mit Cops“, bei dem man mit Leuten zusammenkomme und Kaffee trinke.

Der Schwerpunkt sei aber das Thema „Gemeinsam sicher“ mit Kriminalprävention gewesen. René Göschl vom Roten Kreuz wiederum betonte, dass man sich im Rahmen des Programms darauf konzentrierte, Kindern spielerisch Erste-Hilfe-Möglichkeiten zur Wiederbelebung mit dem Einsatz von Defibrillatoren näherzubringen. Göschl betonte, dass man die Kleinen unterschätze. Er mache in der Volksschule durchwegs die Erfahrung, dass die Kids bereits die stabile Seitenlage kennen.

Herwig Graf vom Bundesheer erklärte: „Wir informierten zum Thema Einberufung und präsentierten die Möglichkeiten einer Karriere beim Bundesheer.“ In Mistelbach werde eine neue Kaserne gebaut, diese sei eine Absicherung für 200 Berufssoldaten. Besucher konnten sich sogar in ein Aufklärungsfahrzeug begeben.

Ein Highlight war die Vorführung der Suchhunde. Hundeführer Herbert Oberbucher: „Es gibt österreichweit vier Staffeln. Eine Regionalgruppe hat ihren Standort in Gänserndorf. Was viele nicht wissen - jeder kann unter der Telefonnummer 144 einen Suchhund anfragen, um Vermisste aufzuspüren.“