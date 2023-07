Sierndorf, Dürnkrut Wienerlied erklingt am Kellerberg

Foto: Coursolle

A nlässlich des bevorstehenden Wienerlied-Festivals am 19. August am Sierndorfer Kellerberg lud der im Jahr 2022 eigens zu diesem Zweck gegründete gemeinnützige Kulturverein „Landpartie am Kellerberg“ zum Sponsorenevent.

Vereinsobmann Roland Sperk eröffnete seine Begrüßungsrede mit den Worten: „Beginnen kann ich nur mit einem Dankeschön. Ohne euch, damit meine ich Helfer, Hauptsponsoren, Musiker und Medien, würde es das Festival nicht geben." Er wandte sich auch an SPÖ-Landtagsabgeordneten René Zonschits: „Ihr Renés (auch Landtagsabgeordneter Lobner, Anm.) habt beide zugesagt." ÖVP-Bürgermeister Alfred Kridlo habe über Unterstützungszusagen hinaus gleich Pläne geschmiedet, wie man das Ereignis noch größer gestalten könne, scherzte Sperk. Die Idee, ein Wienerlied-Festival am Sierndorfer Kellerberg ins Leben zu rufen, sei beim sogenannten „Woodstock des Wienerliedes" in Litschau im Waldviertel entstanden. Man sei bei eher kühlen Temperaturen zusammengesessen, habe Weinviertler Wein getrunken und sich gedacht: „Das würde auch in unsere Gegend passen!" Sperk weiter: „Wir sind besonders stolz darauf, ein Gemeinschaftsziel zu verfolgen, dessen Gesamterlös in den Sierndorfer Kellerberg fließen wird." Zudem verfolge man das Ziel, eine „Green Event"-Zertifizierung zu erhalten. Bei der Veranstaltung seien 120 bis 130 ehrenamtliche freiwillige Helfer im Einsatz. Toller Ausblick auf das, was noch kommt Was für viele erst am 19. August Wirklichkeit werden wird, konnten die geladenen Gäste des Sponsorenevents, darunter auch die NÖN-Reporterin, bereits an diesem Abend kennen und genießen lernen. Nach dem Sierndorfer Kellerberg ging es gemeinsam nach Jedenspeigen zu Winzer Michael Müllner, wo man den Gästen zu den Klängen des Wienerlied-Duos „16er-Buam" (Patrick Rutka und Klaus Steurer) eine typische Heurigenjause mit regionalen Weinviertler Schmankerln und passender Weinbegleitung servierte. Der Vorgeschmack auf den 19. August fand bei den anwesenden Gästen großen Anklang, das tatsächliche Programm verspricht noch einiges mehr. Einen Weinpavillon, in dem 15 Winzer aus Sierndorf und Jedenspeigen ausschenken, darunter gewählte Festivalweine. ein Casino, ein Wirtshaus, ein Alt-Wiener Kaffeehaus und eine Chill-out-Area. Zudem wird es acht Naturbühnen geben, auf denen Musiker unplugged, inmitten von Weingärten, alten Presshäusern u. Kellergewölben für Unterhaltung sorgen. Ab Vormittag gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm. Das Festival selbst startet ab 13.30 Uhr. Weitere Infos gibt es auf www.landpartie-kellerberg.at. Die Veranstaltung richtet sich übrigens an die ganze Familie und umfasst auch eine eigene Kinderbetreuung. Man darf also gespannt sein.