Arbeitslosen-Rückgang: Gänserndorf zählt zu den Top fünf in NÖ

Die Arbeitslosigkeit in Niederösterreich geht nun bereits seit 24 Monaten in Folge zurück. Ende Februar 2023 sind 47.053 Personen beim AMS in Niederösterreich arbeitslos vorgemerkt, um 2.969 oder 5,9 % weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Österreichweit ist das der stärkste relative Rückgang (Österreich: -2,9 %). Inklusive Schulungsteilnehmer und Schulungsteilnehmerinnen befanden sich 56.507 Personen in Niederösterreich auf Jobsuche (-5,0 % gegenüber dem Vorjahr).

„Die Arbeitslosigkeit geht seit 24 Monaten zurück. Auch die Arbeitslosigkeit von Frauen konnte im Februar mit 9,2 % mehr als doppelt so stark reduziert werden wie jene der Männer. Überproportional ist bei den Frauen der Rückgang in der Gruppe der 50+. Das ist ein erfreuliches Zeichen nach den schwierigen vergangenen Jahren und es zeigt auch, dass wir auf die richtigen Maßnahmen setzen“, so Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger und stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS NÖ Sandra Kern.

Fast 10 % weniger als im Vorjahr

Neben den Bezirken Baden (-14,4 %), Mödling (-10,8 %), Hollabrunn (-10,6 %) und Bruck/Leitha (-9,5 %) konnte auch Gänserndorf einen im Vergleich zum Vorjahr beträchtlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit in Höhe von -9,5 % verzeichnen. Auch in Zukunft kann man mit einem Arbeitnehmermarkt rechnen. Ende Februar 2023 sind mit 18.997 freien Stellen um -2,7 % und damit nur geringfügig weniger als vor einem Jahr gemeldet. Ein so hohes Stellenangebot wie in den letzten Monaten hat es in Niederösterreich noch nie gegeben.

