Gänserndorf trauert um legendären Bestatter

Er war Bestatter mit Leib und Seele und weit über die Stadtgrenzen hinaus nicht nur bekannt, sondern auch geschätzt: Am 22. August schloss Peter Drabek jedoch für immer seine Augen – nach 76 Jahren auf dieser Welt. Er wird am Freitag, 8. September, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Weikendorf feierlich verabschiedet und anschließend am Stadtfriedhof Gänserndorf beigesetzt.

Seit 1895 gibt es den Traditionsbetrieb Drabek auf der Gänserndorfer Bahnstraße. Peter Drabek führte das Familienunternehmen in vierter Generation, auch wenn er ein Spätberufener war. Absolviert hatte er als Jugendlicher eine Lehre zum Gas- und Wasserinstallateur. Danach folgte eine technische Laufbahn bei den ÖBB sowie als Berufsschullehrer.

Peter Drabek mit Sohn Klaus und dessen Sprössling Leon, der mittlerweile fünf Jahre alt ist. Foto: privat

1981 legte er schließlich die Konzessionsprüfung als Bestatter ab, acht Jahre später übernahm er den Familienbetrieb, der damals bereits seit mehr als 100 Jahren bestand, von seiner Mutter. Drabek war stets an Fortbildung interessiert, um in Sachen Technik auf dem Laufenden zu bleiben. Sein größtes Hobby war bis zuletzt die Eisenbahn und alles, was dazugehört. Er war auch förderndes Mitglied des Ersten Gänserndorfer Musikvereins.

Zurück zum Unternehmen: Das Geschäft floriert – bis zu 80 Aushilfskräfte sind im Betrieb beschäftigt. Deshalb wird er natürlich auch weitergeführt, nämlich von Peter Drabeks Sohn Klaus (33). Er lebt mit seiner Familie in Dörfles und arbeitet derzeit noch bei der bekannten Firma „Grünefeldt Insektengitter“.

War der Vater eigentlich schon länger krank? „Überhaupt nicht. Er hatte zwar ein paar Wehwehchen, aber nichts Ernstes. Sein Tod kam wirklich überraschend“, erklärt der trauernde Sohn.