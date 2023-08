FF Rutzendorf hilft bei Überflutungen in Kärnten

Die Unwetter und der Starkregen im Süden Österreichs haben in Kärnten zu dramatischen Überflutungen und Vermurungen geführt. Die Hilfskräfte des Landes stießen am vergangenen Wochenende an ihre Grenzen.

Der Kärntner Landesfeuerwehrverband bat daher die Niederösterreicher um Hilfe. Nach Freigabe durch Landesbranddirektor Dietmar Fahrafellner sind fünf Großpumpen (SPA900) mit dem Unimog als Zugfahrzeug samt zugehöriger Lkw und Mannschaften aufgebrochen.

Auch die Rutzendorfer Florianis „und mit uns Kameraden aus Leopolsdorf und Groß-Enzersdorf“, so Feuerwehrmann Reinhard Wilding, sind nach Kärnten gefahren. Sie haben Tag und Nacht gepumpt und sind nach zwei Tagen wieder heim, „wir wechseln uns laufend ab“. Markus Roskopf, der Altkommandant der Rutzendorfer, wird Mitte der Woche im Katastrophengebiet eintreffen, vielleicht nur für den Heimtransport der Geräte, diskutiert wurde aber auch der Weitertransport in andere Gebiete.

Die Pumpen können rund 15.000 Liter in der Minute abpumpen, die Rutzendorfer halfen in St. Lorenzen und Kühnsdorf, das die Siedlungen überflutende Wasser abzusaugen. Auch die Feuerwehren von Amstetten, Horn, Laa/Thaya, Weitra, Brunn, Markt Piesting, Neunkirchen und St. Pölten helfen in Kärnten.