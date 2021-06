Nächste Woche ist es so weit: Am Freitag, 2. Juli, um 18.30 Uhr startet die diesjährige Gänserndorfer Sommerszene im Kulturhausgarten hinter der Schmied-Villa. Nachdem die Corona-Infektionszahlen auf einem sehr niedrigen Niveau sind, darf auch relativ ausgelassen gefeiert werden. Es besteht keine Maskenpflicht und die Abstandsregeln wurden ebenfalls außer Kraft gesetzt. „Es gilt lediglich die 3-G-Regel. Nur wer nachweislich getestet, geimpft oder genesen ist, darf eintreten“, erklärt ÖVP-Bürgermeister René Lobner.

Eintrittsgeld statt freier Spende

Organisiert wird die beliebte Openair-Konzertreihe, wie schon in den vergangenen Jahren, vom Verein „Kultur in Gänserndorf“ (KiG) und der Stadtgemeinde. Sie dauert wie immer acht Wochen. Das heißt: An 16 Abenden, bis einschließlich 21. August, wird gespielt. Es treten genau jene Künstler auf, die schon für das vergangene Jahr gebucht waren, aufgrund der Pandemie aber nicht spielen konnten. Anstatt der üblichen freien Spende wird heuer erstmals Eintrittsgeld verlangt. Lobner: „Es ist nicht viel, aber so haben wir die Einnahmen besser unter Kontrolle.“ Schließlich müssen die auftretenden Künstler auch bezahlt werden.

Der Eintritt beträgt 5 Euro pro Person, für Kinder bis 16 Jahren ist die Veranstaltung gratis. Eine Änderung gibt es auch bei den Gastro-Ständen: Die Café-Bäckerei Hirschmann-Thaler und die Extremhirsch-Bar werden keine Hütten mehr betreuen, dafür jetzt der Eissalon Fausti und das China-Restaurant Krone Wok & Grill. Die Plazebo-Coffee-Lounge und die Pizzeria Seven wiederum bleiben an Bord des „Sommerszene-Schiffes“.