In der Gemeinde hängt der Haussegen schief. Anlass ist die Umwidmung des nordwestlichen Siedlungsbereiches für das Projekt „Betreutes Wohnen“. Thomas Gruber, Gemeinderat der Liste STS, wandte sich mit seinem Anliegen an die NÖN: „Mehrere Anrainer sind an mich herangetreten. Sie sind verunsichert, was die Umwidmung in ‚Bauland-Wohnen‘ betrifft und welche Auswirkungen das auf ihr tägliches Leben hat.“ Der umtriebige Gemeinderat betont, grundsätzlich das Projekt zu befürworten, aber er verstehe nicht, warum nicht nur dieses eine Grundstück umgewidmet wird.

Zum Hintergrund: Die Gemeinde hat ein Grundstück an der Hauptstraße angekauft, um dort gemeinsam mit einem Betreiber ein Haus für „Betreutes Wohnen“ zu errichten. Dazu muss das Grundstück die Flächenwidmung „Bauland – Wohnen“ ausweisen. Genau das erregt die Gemüter der Anrainer. Gruber erklärt: „Es sind dort landwirtschaftliche Betriebe, die um ihre Existenz fürchten, wenn sie in den für ihren Lebensunterhalt notwendigen Arbeiten eingeschränkt werden.“

"Ich bin jederzeit zu einem Gespräch bereit"

Die NÖN fragte bei VP-Bürgermeister Herbert Stipanitz nach: „Grundsätzlich empfiehlt das Land NÖ großflächige Umwidmungen und Bauland-Wohnen wäre durchaus eine Aufwertung des Grundstückes.“ Er verstehe aber die Befürchtungen der Menschen und habe ihnen erklärt, dass bereits bestehende landwirtschaftliche Nutzungen auch nach der Umwidmung weiter betrieben werden dürfen. Neues könne aber nicht dazukommen. Daher solle diese Problematik in der Vorstandsitzung besprochen werden. Die Lösung könnte eine flächenmäßige Einschränkung des Umwidmungsgebietes sein. „Wäre Gemeinderat Thomas Gruber zu mir gekommen, hätte er natürlich alle Informationen bekommen, ich bin jederzeit zu einem Gespräch bereit“, so Stipanitz.

Spannend in diesem Zusammenhang ist die NÖ Bauordnung. So hat der Eigentümer eines Grundstückes keine Parteienstellung im Umwidmungsverfahren.