Ein neues Fahrzeug für die Spannberger Wehr

Mit einem Festakt wurde das neue Hilfeleistungsfahrzeug - so der korrekte Feuerwehrausdruck dafür - offiziell in den Dienst gestellt. Es handelt sich um einen Lkw mit 320 PS und einem Fahrgestell mit einer Länge von 7,5 Metern, das nach den Bedürfnissen der Spannberger Wehr gebaut wurde. Girlandengeschmückt war es der Hauptdarsteller der Feier.

Für den Deutschordenspfarrer Hans Ulrich Möring war es eine Premiere. „Ich habe noch nie ein Feuerwehrauto gesegnet, hoffentlich hilft's“, so der Geistliche launig. Möring sprach auch die ersten der vielen Dankesworte an diesem Sonntag. ÖVP-Bürgermeister Herbert Stipanitz hob in seiner Festansprache die Bedeutung der Feuerwehr für die Dorfgemeinschaft hervor: „Die Segnung eines neuen Fahrzeuges ist ein besonderes Ereignis für die Feuerwehr. Genauso wichtig sind die Moral und das Ehrenamt. Mit dem neuen Fahrzeug wird unsere Wehr den immer höheren technischen Anforderungen gerecht.“

Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schicker gratulierte der Wehr zur Aufrüstung und betonte: „Jeder sieht in diesem Fahrzeug etwas anderes. Ich sehe ein Versprechen, dass die Wehr jederzeit zur Hilfeleistung bereit ist.“ Ein sichtlich nervöser Kommandant Gernot Frank startete ebenfalls mit Dankesworten: „Danke an die Bevölkerung für ihre Spenden sowie der Gemeinde und dem Landesfeuerwehrverband für ihre Unterstützung.“

Im Zuge des Festaktes erhielt Ingeborg Weihrauch die Verdienstmedaille für 25-jährige Tätigkeit im Feuerwehrwesen. Der geschäftsführende Gemeinderat Wilfried Wiesinger führte durchs Programm. An Ehrengästen durfte der Kommandant unter anderem Landesfeuerwehrrat Wilfried Kargl, Abschnittsfeuerwehrkommandant Reinhard Schuller, Unterabschnittskommandant Franz Stöckl, Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner, den Landesobmann der NÖ Senioren, Herbert Nowohradsky, und Landtagsabgeordneten René Lobner begrüßen. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Musikverein Spannberg.