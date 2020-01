Erstmals tritt die FP bei Gemeinderatswahlen in Spannberg an. Spitzenkandidat Thomas Wiesinger führt das Dreier-Team an. Mit dabei sind noch René Kaufmann und Christoph Münzker.

Für Wiesinger hat die Sicherheit der Jüngsten oberste Priorität. „Schutzwege und vor allem Schulwege gehören schnellstmöglich ausgebaut und beleuchtet! Derzeit müssen sowohl Kinder als auch Erwachsene in teilweise uneinsehbaren Gassen ohne Gehsteig und ohne adäquate Beleuchtung den gefahrvollen Weg auf sich nehmen“, so Wiesinger.

Weiters stehen die Revitalisierung des Ortskerns statt oberflächlicher „Behübschung“, die sinnvolle Nutzung des Gemeindebudgets sowie der Einsatz für Natur- und Heimatschutz auf der blauen Agenda.

Wiesinger ist 39 Jahre alt und Vater zweier Kinder.