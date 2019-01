Florianis feierten bis in die Nacht .

Zu späterer Stunde stießen die Gäste in der Bar mit einem Glas Sekt auf den gelungenen Ballabend an. Unter den Besuchern sah man auch auch Vizebürgermeister Franz Deutsch (VP) sowie Feuerwehrkurat und Hausherr Pater Karl Seethaler. Bis in die Morgenstunden wurde das Tanzbein geschwungen – die Silberhelme wissen eben, wie man feiert.