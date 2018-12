So gar nichts von vorweihnachtlichem Frieden war bei der Gemeinderatssitzung zu bemerken. Im Gegenteil, den VP-Mandataren mit Bürgermeister Herbert Stipanitz schlug rauer Winterwind entgegen, ging es doch um das Thema Ausbau der Windkraftanlagen, das schon in den letzten Monaten für viel Aufregung in der Gemeinde gesorgt hatte.

Los ging es schon bei der Änderung der örtlichen Raumordnungsprogramme. Das Verfahren wurde geteilt. Westlich der L 18 sollen drei Anlagen „repowert“ werden, sprich mit mehr Leistung arbeiten, und es soll ein neues Windrad entstehen. STS-Gemeinderat Thomas Gruber wollte wissen, was die Gemeinde für die drei „aufgemotzten“ Anlagen an Gegenwert erhält und wurde von Stipanitz abgeschmettert: „Heute nicht, das ist nicht Thema!“ Der Antrag wurde schließlich – bei einer Enthaltung von Gruber – angenommen.

Unfreundlichkeiten wurden ausgetauscht

Dann stand der Initiativantrag der Gruppe zur Erhaltung des Naherholungsgebietes Neusiedler Wald und Umgebung zur Abstimmung. Hier geht es um neu zu errichtende Windräder östlich der L 18, gegen die die Bürgerinitiative Sturm läuft und eine Bürgerbefragung verlangt. Die Anmerkung von Gruber, STS hätte schon im Juli eine solche vorgeschlagen, fand kein Gehör. Als voraussichtlicher Termin für die Abstimmung wurde der 20. Jänner festgelegt.

Unfreundlichkeiten wurden auch beim Thema Straßenbau in der Hofstadlsiedlung ausgetauscht, mit 543.000 Euro ein ordentlicher Brocken im Gemeindebudget.

Wieder waren die Reihen im Auditorium so gut gefüllt, dass zusätzliche Sessel herbeigeschafft werden mussten. In einem scheint der Ortschef Recht zu behalten – das Thema Windkraft spaltet die Gemeinde, das war an der Mimik der Zuhörer und mehr oder weniger verhalten geäußerten Unmutsäußerungen unschwer zu erkennen. Schon vor der Sitzung kursierten Aussendungen pro und contra zusätzlicher Windräder und schon einige Tage nach der Sitzung ein Werbeprospekt der Betreiberfirma.