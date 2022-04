Vater fungierte als Hebamme

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

Marina hatte es sehr eilig! Papa Lukas Blaha musste kurzfristig vom Steuerberater zum Geburtshelfer avancieren. Eine ungeplante, aber glücklicherweise gut verlaufene Hausgeburt in Spannberg sorgt derzeit für Gesprächsstoff.

Für Nikola Blaha ist es das dritte Kind – und als die Wehen einsetzten, wusste sie: Das muss jetzt schnell gehen. Die Tasche war gepackt, gerade wollte sie ihre Schuhe anziehen, der Vater stand für die Fahrt ins Spital bereit.

Sanitäter leisteten Beistand übers Handy

So weit kam es aber nicht mehr. „Meine Frau hat nur mehr gesagt, ich soll das Rote Kreuz anrufen. Sie hatte schon Presswehen, musste sich hinlegen“, berichtet Blaha. Die Leitstelle Zistersdorf konnte es zuerst gar nicht glauben. Das Handy auf Lautsprecher neben sich, folgte der sehr nervöse Papa den Anleitungen der Sanitäter und leistete Geburtshilfe, er band sogar die Nabelschnur ab. „Ich habe es nicht so mit Blut. Es ist unglaublich, was man unter Adrenalin alles leisten kann“, wundert sich Blaha ein wenig über sich selbst.

Wenig später trafen die Mitarbeiter des Roten Kreuzes Zistersdorf ein, untersuchten Mutter und Kind und brachten beide zur Kontrolle ins Krankenhaus. Alle bei sind gesund und munter.

„Zwei Tage später kamen die Sanitäter zu Besuch und brachten Blumen. Ich möchte mich auf diesem Weg nochmals sehr herzlich für die großartige Unterstützung bedanken“, so Vater Lukas Blaha im Namen der gesamten Familie.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.