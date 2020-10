Der Antrag wird von rund 2/3 der Mandatare unterstützt, was bedeutet, dass neben der Opposition auch einige Parteikollegen ihrem Gemeindeoberhaupt das Misstrauen aussprechen wollen. Wie geht es nun weiter? In den nächsten Tagen wird eine Gemeinderatssitzung einberufen, in der mittels geheimer Abstimmung über den Misstrauensantrag abgestimmt wird. Erhält dieser die Zustimmung von 2/3 der Mandatare, ist Stipanitz sein Bürgermeisteramt los.

Zwischenzeitlich sandte Stipanitz ein weiteres Rundschreiben aus, in dem er versucht, die Situation zu erklären, und auch ankündigt, Anzeige gegen Unbekannt wegen Verleumdung zu erheben.