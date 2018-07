Die ungewöhnlich große Anzahl an Zuhörern zeugte schon zu Beginn vom regen Interesse der Bürger an den Themen. Anfangs ging bei eher unverfänglichen Beschlüssen wie Bauplatzverkauf oder Satzungsänderung zum Musikschulverband St. Barbara die Sitzung ruhig vonstatten, bis unter Punkt 11 bis 13 Änderungen zum örtlichen Raumordnungsprogramm auf der Agenda standen. Abgestimmt werden sollten en block Widmungsänderungen zu Kindergarten und Betreutem Wohnen – und da war Schluss mit der Einigkeit. Emotionsgeladene Diskussionen mit aufgebrachten Wortwechseln folgten.

Was die Gemüter so erhitzte? Auf einem Grundstück an der Hauptstraße soll ein Komplex für Betreutes Wohnen errichtet werden. Entgegen den ursprünglichen Plänen wurde die dafür notwendige Widmung „Bauland Wohnen“ nun nur auf diesen einen Platz eingeschränkt (rundherum ist „Bauland Agrar“ – die NÖN berichtete). VP-Ortschef Herbert Stipanitz hoffte: „Mit dieser Einschränkung sollte nun wieder Ruhe einkehren.“

Taferl mit Statements wurden hochgehalten

Das Klima schien aber schon vergiftet zu sein. In guter Parlamentsmanier hielten die Zuhörer Taferl hoch mit ziemlich eindeutigen Aussagen, was sie von dem Projekt halten. Geschäftsführende Gemeinderätin Martina Scharmitzer von der Liste STS beklagte mangelnde Informationen: „Wir sollen jetzt abstimmen und haben dann keinerlei Einfluss mehr auf das Vorhaben. Die Bürger sollten vorher informiert werden, was auf sie zukommt.“

Und wurde prompt von den VP-Gemeinderäten gemaßregelt, dass ein Betreiber erst nach erfolgter Widmung zu planen beginnt. STS-Gemeinderat Thomas Gruber stieß in dasselbe Horn wie seine Mitstreiterin: „Es ist unklar, was dort hingebaut wird.“ Stipanitz fühlte sich unverstanden: „Das ist doch ein Projekt für unsere ältesten Mitbürger!“

Antrag auf getrennte Abstimmung ging durch

Schlussendlich wurde dem Antrag Scharmitzers über getrennte Abstimmung stattgegeben. Ihr weiterer Antrag zur Vertagung des Punktes „Widmungsänderung Betreutes Wohnen“ wurde von der VP abgeschmettert, die Umwidmung mit den Stimmen der Bürgermeisterpartei beschlossen.

Nach der Sitzung legten die Anrainer der NÖN ihre Ängste dar: „Wer wird da einziehen? Sind das nicht bloß Sozialfälle, für die die Gemeinde noch zahlen muss? Wir haben Hühner und schneiden Holz. Auch wenn wir das jetzt weiterhin dürfen – wir befürchten Streitereien mit den künftigen Bewohnern und den Betreibern. Und wie hoch wird der Komplex?“ Eine Nachfrage bei Amtsleiter Franz Fallnbügl ergab: Es handelt sich um Bauklasse 2. Das heißt laut NÖ Bauordnung zwei Geschoße mit Dachausbau.

Ebenso hitzig ging es beim Thema neue Windräder weiter und da waren die Zuhörer nicht mehr zu halten. Ungehaltenes Gemurre wurde laut, wieder waren Taferl zu sehen und sogar Zwischenrufe wurden laut. Worum ging es? Eine Reihe neuer Anlagen soll beim Neusiedler Wald entstehen, drei bestehende sollen „repowered“ werden. Scharmitzer preschte vor: „Wir fordern eine Bürgerbefragung.“ Szenenapplaus der Zuhörer folgte – übrigens nicht der erste während dieser Sitzung. Bürger und STS beklagten, dass mit den zusätzlichen Windkraftanlagen die einzige freie Aussichtsrichtung auch noch verstellt wird. Stipanitz sprach sich klar gegen eine Bürgerbefragung aus: „Das bringt nur Streit.“ Entsprechend erfolgte die Ablehnung des STS-Antrages – mit der VP-Mehrheit ist der Weg für den Bau neuer Windräder nun frei.

„Vielleicht werden es weniger Anlagen“

Stipanitz versuchte noch zu beruhigen: „Vielleicht werden es ja auch weniger Anlagen.“ Genützt hat dies nichts mehr, schon nach der Sitzung erhoben sich Stimmen, eine Bürgerliste zu gründen, um zumindest Parteienstellung in den Verfahren zu haben.

Es scheint, dass die Zeit des stillen Duldens oder sogar der allgemeinen Zustimmung zu Windenergie vorbei ist – oder, wie es ein Bürger nach der Sitzung ausdrückte: „Warum müssen die alle bei uns stehen? Wir haben wirklich schon genug Windräder.“ Schon kurz nach der Gemeinderatssitzung ging eine Aussendung der Windradgegner an alle Spannberger Haushalte.