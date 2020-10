In der Gemeinde herrscht derzeit Aufregung. Grund dafür ist der Ankauf eines Grundstücks durch den langjährigen VP-Bürgermeister Herbert Stipanitz. Grundsätzlich nichts, was den Unmut der Öffentlichkeit erregt. Wäre dies nicht exakt das Grundstück, das schon seit Jahren vom Ortschef als Projekt für „Betreutes Wohnen“ beworben wird. Der Großteil der Bürger ging offensichtlich davon aus, dass es sich um ein Gemeindeprojekt handelt.

Von mehreren Seiten wurden diese Informationen an die NÖN herangetragen. Unter den Bürgern herrscht indes helle Aufregung. Es kursieren anonyme Flugzettel in Spannberg und Velm-Götzendorf, auf denen drei Fragen stehen (gekürzt): „Wussten Sie schon, dass die Privatperson Herbert Stipanitz das Grundstück gekauft hat? Haben Sie auch geglaubt, dass es ein Projekt der Gemeinde ist? Glauben Sie, dass Stipanitz das Grundstück der Gemeinde schenken wird?“

„Diese Anschuldigungen sind niederträchtig“

Die NÖN fragte bei Stipanitz nach: „So niederträchtige und groteske Anschuldigungen habe ich in meiner ganzen Amtszeit noch nicht gehört“, so der Ortschef. Stipanitz weiter: „Bereits vor eineinhalb Jahren ist ein privater Geldgeber an mich herangetreten. Er möchte mithelfen, dass das Projekt leichter finanzierbar wird und die Mieten für die älteren Menschen leistbar werden.“ Die Person möchte allerdings anonym bleiben.

Es werde einen Baurechtsvertrag mit der Heimat Österreich mit einem Baurechtszins von 1 Euro pro Jahr geben – die Laufzeit betrage 65 Jahre, setzt Stipanitz fort. Weiters sei vereinbart, dass sofort nach Projektabschluss und Eröffnung der Gemeinde das Grundstück entweder geschenkt oder um 1 Euro verkauft wird, jedenfalls ohne Kosten für die Kommune.

„Das ist eine Gewinnsituation für alle. Die Gemeinde erhält kostenlos ein Grundstück und unsere älteren Bürger leistbare Wohnungen“, bestreitet der Bürgermeister jegliche Vorwürfe der Bereicherung und fragt: „Wie bitte soll ich mich daran bereichern?“

Stipanitz informierte am Freitag den ÖVP-Club. Es werde auch in der nächsten Gemeindezeitung eine entsprechende Information für die Bürger der Gemeinde enthalten sein.