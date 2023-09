Jugendliche aus Europa und Nordafrika stellen sich in den Pflegedienst zum Erhalt der Artenvielfalt am Grünen Band. Am 15. September ist Spannberg dran. Interessenten können die Jugendlichen unterstützen. Sie brauchen sich nur unter noe@naturschutzbund.at oder unter der Telefonnummer 0676/760 67 99 als Helfer für die Aufräumarbeiten in Spannberg melden.