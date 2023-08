31 neue Wohnungen entstehen in Orth

Die Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Kamptal GmbH errichtet in der Orther Fasangasse 6 insgesamt 31 Mietwohnungen mit Kaufoption in der Größe von 55 bis 97 m² mit zugeordneten Pkw-Stellplätzen im Freibereich mit Leerverrohrung für Elektroladestationen, die vom Land NÖ gefördert werden. In der Vorwoche erfolgte dafür der Spatenstich mit Bürgermeisterin Elisabeth Wagnes.

Es werden zwei Stiegen mit Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen gebaut. Die Trinkwasserversorgung erfolgt durch einen Eigenbrunnen am Grundstück. Ein überdachter Fahrradabstellplatz sowie ein Spielplatz mit angrenzender Begegnungszone machen das Objekt zusätzlich attraktiv. Ein Aufzug, eine Photovoltaik-Anlage mit Nutzung zur Warmwassererzeugung sowie versperrte und überdachte Müllräume sind ebenfalls vorhanden.

Die geplante Fertigstellung soll im Frühjahr 2025 erfolgen. Die Wohnungen werden schlüsselfertig mit Oberflächenbelägen übergeben (Fliesen und hochwertige Parkettböden). Details wie Fußbodenheizung mit Fernwärme, Glasfaseranschluss, Außenrollläden und eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung gehören außerdem zur Standardausstattung.

Da das Bauvorhaben vom Land NÖ unterstützt wird, kann auch ein Wohnzuschuss eingereicht werden. Die Höhe ist abhängig von der Anzahl der Personen in der Wohnung sowie vom gemeinsamen Monatseinkommen. Nähere Informationen hat die Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Kamptal (Tel. 02982/3111, E-Mail office@kamptal-gbv.at).